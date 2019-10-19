بعد تلميذة كفر الشيخ.. الشرطة تنقذ طالبا حُبس في مدرسة بـ طنطا

اصدر ناصر حسن وكيل التربية والتعليم بمحافظه الغربية اليوم توجيهاته الى مدير إدارة شرق طنطا التعليمية بضرورة فتح باب التحقيق في واقعة العثور على طالب صغير محبوسا بمدرسة العجيزي بـ طنطا.



وكانت حالة من الرعب والخوف الشديدين قد انتابت طالبا بمدرسة العجيزي خلال فعاليات الفترة المسائية اليوم السبت عقب اغلاق الباب الحديدي بالمبنى عليه بمفرده وانصرف جميع العاملين والإدارة دون ان يراه احد.



وتمكن أحد المواطنين من إنقاذ الطالب عقب سماعه صوت صراخه خلف البوابة الحديدية وتم إخطار الجهات المعنية بالواقعة من جانب الأهالي.



ونجح المار المنقذ في قفز اسوار المدرسة وقام بالاتصال بشرطة النجدة خوفا من ان يقوم بكسر البوابة ويقع تحت مسئولية قانونية.



كما باشرت القيادات الامنيه والتنفيذية دورها وتبين عقب خروجه ان التلميذ يدعي على كمال بالصف الثاني الابتدائي وتم استدعاء مدير المدرسة والعاملين وإخطار التربية والتعليم للبدء بالتحقيق في الواقعه لاتخاذ كافه شؤونها القانونية اللازمة.