Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد تلميذة كفر الشيخ.. الشرطة تنقذ طالبا حُبس في مدرسة بـ طنطا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:28 م
الشرطة تنقذ طالب
الشرطة تنقذ طالب حبس داخل مدرسة بـ طنطا
Advertisements
احمد علي
اصدر ناصر حسن وكيل التربية والتعليم بمحافظه الغربية اليوم توجيهاته الى مدير إدارة شرق طنطا التعليمية بضرورة فتح باب التحقيق في واقعة العثور على طالب صغير محبوسا بمدرسة العجيزي بـ طنطا.

وكانت حالة من الرعب والخوف الشديدين قد انتابت طالبا بمدرسة العجيزي خلال فعاليات الفترة المسائية اليوم السبت عقب اغلاق الباب الحديدي بالمبنى عليه بمفرده وانصرف جميع العاملين والإدارة دون ان يراه احد.

وتمكن أحد المواطنين من إنقاذ الطالب عقب سماعه صوت صراخه خلف البوابة الحديدية وتم إخطار الجهات المعنية بالواقعة من جانب الأهالي.

ونجح المار المنقذ في قفز اسوار المدرسة وقام بالاتصال بشرطة النجدة خوفا من ان يقوم بكسر البوابة ويقع تحت مسئولية قانونية.

كما باشرت القيادات الامنيه والتنفيذية دورها وتبين عقب خروجه ان التلميذ يدعي على كمال بالصف الثاني الابتدائي وتم استدعاء مدير المدرسة والعاملين وإخطار التربية والتعليم للبدء بالتحقيق في الواقعه لاتخاذ كافه شؤونها القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد سقوط بوابة المدرسة عليها.. وكيل تعليم الدقهلية يزور الطالبة جنا السواح

جنا وقع عليها بوابة المدرسة وهي مروّحة .. وهذا ما حدث للمدير.. شاهد

قفلوا عليها وروحوا.. احتجاز طفلة داخل مدرستها لمدة ساعة في كفر الشيخ.. المحافظ يتابع الواقعة هاتفيًا مع المسئولين ويتوعد بمعاقبة المقصرين.. والتعليم: التلميذة نسيت كتابها ولم تكن تنظف فصلها.. صور

صراخ خلف قضبان المدرسة.. القصة الكاملة لحبس الطفلة هيام عصام تلميذة كفر الشيخ

ترشيحاتنا

إعفاء أبناء الشهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من مصروفات الجامعات

تجديد حبس ربة منزل وعامل 15 يوماً فى قضية مقتل سكلانة بالدقهلية

جماهير النجم الساحلي تتدخل لحل أزمة كوليبالي مع الأهلي

حفل زفاف ملكي لـ حفيد نابليون بونابرت في فرنسا .. صور

الأهلي: لن نتراجع عن موقفنا..ونطالب باحترام ترتيب جدول مسابقة الدوري

عمرو دياب يشعل زفاف نجل هاني شاكر بحضور وزراء ونجوم الفن والمشاهير.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزت أنوثتها.. عبير صبري تفاجئ متابعيها بإطلالة جذابة

5 حشوات مختلفة.. طريقة عمل الجلاش بالفراخ والبسطرمة

غريبة ومثيرة للجدل.. شاهد أبشع ملابس ليدي جاجا