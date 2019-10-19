أماني سمير تكتب.. عن الممر سألوني



يسألونك عن ( الممر) .. قل هو البداية التى يمكن أن تكون لبنة لبنيان من الوطنية والإنتماء لأجيال لم تعاصر الحرب ولم تعرف طعم الانكسار والهزيمة .

أنا أنتمى لجيل السبعينات .. فقد ولدت مع انكسار 67 .. وعندما قامت حرب أكتوبر، كنت فى السادسة من عمرى لكن مشاعر أيام الاستنزاف عشتها مع والدىَّ وعائلتى التى كان فيها أحد شهداء القوات الجوية .

مشاعرى تجاه حرب أكتوبر وما سبقها ليست محايدة .. بل أقول بمنتهى الفخر إننى منحازة جدًا لهذا الوطن وقواته المسلحة .. بل واعتبر أن المساس بجيش بلادى هو خط أحمر لا أسمح بتجاوزه ولا الاقتراب منه .. هذا فقط للتنويه قبل الدخول فى تحليل الفيلم الذى اختلفت حول فنياته الأراء .. ولم يختلف كثيرون حول تأثيره على المجتمع الذى يعانى من ركود فنى كبير.. وأخلاقيات مؤلمة تنتشربين شباب هذا الوطن .

بداية .. يجب الإشادة بالحالة التى أثارها الفيلم فى نفوس الأجيال الصغيرة .. من سن الخمس سنوات وحتى الثانية عشر وأكبر قليلًا .. فقد أصبح الجيش وسلاح الصاعقة من أحلام أطفال هذا الوطن ... فإحدى صديقاتى حكت لى أن ابنها الذى لم يتجاوز عمره الخمس سنوات يرتدى وأصدقائه الملابس المموهة وميدالية الجنود على صدورهم .. ولعبتهم المفضلة هى محاربة إسرائيل والدفاع عن الوطن ... وأن فيلمه المفضل يوميًا هو ( الممر)

ومن هنا يجب أن ينطلق الحديث .. فالأجيال الصغيرة وإن كانت مستهدفة لتنمية الوعى لديها بحب الأرض والوطنية المصرية .. فأجيال الوسط والشباب أيضًا لهم نفس الحق فى دعم الانتماء والدفاع عن الوطن .. وتقدير دور القوات المسلحة فى الحفاظ على أمن هذا الوطن .. وهو ما لن يتحقق باحتكار الفنون والإعلام الموجه .. بل يتحقق فقط بإتاحة الحرية فى طرح القضايا المختلفة دون رقابة أو محاذير طالما كان الحوار محترم ويهدف الصالح العام .. فمصلحة البلد ليست حكرًا على أحد .. فكلنا تحت سماء هذا الوطن مصريون .. نحب مصر ونرغب لها فى الخير والرفاهية .. وإن اختلفت الأساليب ووجهات النظر ... فالوطنية عقيدة وليست وجهة نظر .

فيلم (الممر) قدم بطولة الجيش المصرى بعد مرارة الهزيمة .. فى قصة درامية بسيطة .. يمكن أن نقول أنها مباشرة عن مقدم فى القوات المسلحة عاصر مرارة الانسحاب وعاد ليجد أهل بلاده يسخرون منه ومن قياداته فيعتدى عليهم ثم يعتذر لهم .. ويعود لوحدته لينفذ عملية فدائية لتدمير أحد معسكرات قوى الاحتلال فى سيناء ، فيفاجئ بأن المعسكر يضم مجموعة من الأسرى المصريين فيقرر مع زملائه تحرير الأسرى حتى لوفشلت العملية .. ويناقش القيادة التى طالبته بالعودة دون إتمام العملية .. إلا أنه يصر على استكمال المهمة وتوافق القيادة على العملية .. لينجح مع زملائه فى تحرير الأسرى المصريين والعودة إلى مصر من خلال ( الممر) .

الفيلم يؤكد أن وراءه مخرج يمتلك أدواته جيدًا .. وقد ظهرت قدرات شريف عرفة الإخراجية فى كل مشاهد المعارك والعملية العسكرية .. فجاءت متقنة ومترابطة ونقل المُشاهد إلى ساحة المعركة فعلًا .. إلا أنه اعتمد فى التمثيل على نظرية أن التمثيل مسئولية كل ممثل ، ولم يتدخل بالتوجيه .. فجاء الأداء متفاوتًا تبعًا لموهبة وقراءة كل ممثل لشخصيته وتفاصيلها .. فنجد تميز محمد فراج ومحمد جمعة بتفاصيل تخص اجتهاد كلٍ منهما فى دوره .. بينما يأتى دور أسماء أبو اليزيد باهتًا لأن الكتابة الدرامية لم تسمح لها بتفاصيل تظهر موهبتها .. ولم أجد فى أداء بطل الفيلم ما يمكن أن أعلق عليه سوى أن أحمد عز نجم شباك .. كان المطلوب وجوده على الأفيش كضمان للإيرادات .

أعتقد أنه كان يجب على القائمين على صناعة ( الممر) اختيار كاتب سيناريو قادر على صياغة عمل بهذه الأهمية .. وأتسائل .. أين وحيد حامد من فيلم يتحدث عن بطولات أكتوبر .. وهو ممن عاصروها وعاشوا أيامها .. كذلك اختيار شريف عرفة للموسيقى عمر خيرت رغم تاريخه الذى لا أنكره .. إلا أن خياله ونوعية موسيقاه بعيده عن الحالة التى يسعى إليها الفيلم للتأثير فى المتلقى .. وأتسائل أيضًا ... أين ياسر عبد الرحمن من صياغة موسيقى عمل بهذه الأهمية وله هدف التأثير فى المشاعر ... فهل ننسى أفضل الأعمال المؤثرة فى وجدان المصريين كانت لهذا الموسيقار العبقرى ؟؟؟

ولأن السينما هى ذاكرة الأمة .. ولأن تجاهل حرب أكتوبر بكل ما فيها من بطولات كان خطأً فادحًا من قِبل القائمين على صناعة السينما والثقافة فى مصر ... فقد سَعدت بتدارك هذا الخطأ ومحاولة إصلاحه بإنتاج فيلم يعيد إلى الذاكرة المصرية أمجاد هذه الفترة المجيدة من تاريخ مصر الحديث .. ففى حرب أكتوبر وما سبقها من سنوات الاستنزاف والاستعداد للحرب وتحرير الأرض المحتلة قماشة عظيمة ورحبة وثرية لإنتاج المزيد من الأعمال الدرامية القادرة على تنمية الوعى والحس الوطنى .. وتدعيم العلاقة المتينة بين الشعب وجيشه .. فالجيش المصرى ليس من نسيج بعيد عن نسيج الوطن ، بل هو منا فينا .. الجيش المصرى جيش الشعب ولا يجب أن نسمح للسياسة أن تفسد أو تعبث بثقة المصريين فى قواتهم المسلحة ... والفن هو الأقدر على دعم هذه العلاقة .. وتعريف الأجيال التى لم تسمع عن الجيش سوى أنه يحكم البلاد .. ولم تعاصر بطولات هذا الجيش على مدى تاريخ مصر الطويل .. أقول إن الفن هو السبيل الوحيد لتنمية الوعى الوطنى لأجيال سوف تحمل بعد سنوات قليلة مسئولية هذا الوطن .

فيلم الممر بداية جيدة .. أتمنى أن يتبعها خطوات أكثر دقة وثباتًا من الدولة المصرية .. لكى نصل إلى روح أكتوبر التى غابت عنا طويلًا .. فضللنا الطريق .. وليس من سبيل إلى العودة سوى بالفن .. فالفن مرآة الشعوب .. ليس ترفًا ولا رفاهية .. بل هو سلاح شديد التأثير لو تعلمون .

