الدوري السعودي.. النصر يستعيد نغمة الانتصارات على حساب الرائد.. فيديو

حقق فريق النصر السعودى، الفوز أمام مضيفه الرائد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





شهد الشوط الأول سيطرة كبيرة من جانب نادي النصر، لكن تألق الجزائري عز الدين دوخة حارس الرائد منع العالمي من التسجيل في أكثر من محاولة على المرمى.





وتمكن الدولى المغربى عبد الرازق حمد الله من تسجيل الهدف الأول لنادي النصر في اللقاء فى الدقيقة 18، بعد ما استغل ارتباك مدافعي الرائد داخل منطقة الجزاء، ووضع الكرة على يسار دوخة.





وسجّل يحيى الشهري الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة الثالثة و التسعون، من ضربة رأسية رائعة على يسار حارس الرائد.



