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محافظات

مجاناً.. فتح مجمع عيادات مستقبل وطن بالشرقية للكشف المبكر عن سرطان الثدى

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:21 م
مجانا..فتح مجمع عيادات
مجانا..فتح مجمع عيادات مستقبل وطن بالشرقية للكشف المبكر
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محمد الطحاوي
أعلن حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس "أشرف رشاد" دعمه للمبادرة القومية التي اطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لخدمة صحة المرأة بالشرقية، والتى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى، مع تقديم كافة الخدمات للسيدات بالمجان، بالإضافة لنشر التوعية الطبية اللازمة للسيدات بداية من سن 18 عاما. 

واكد الدكتور "محمد سليم" الامين العام لـ مستقبل وطن بالشرقية ان الحزب وفر كافة الإمكانيات الطبية اللازمة لدعم المبادرة الرئاسية بالمحافظة، وتم تحديد غدا الأحد لاستقبال 300 حالة للفحص والاطمئنان، تحت إشراف نخبة من اساتذة الجامعة، واستشاريين مديرية الصحة بالشرقية، وذلك بمجمع عيادات مستقبل وطن التخصصي أحد أهم الكيانات الطبية الخيرية المتميزة بقطاع الإقليم. 

واشار: إلى أن سرطان الثدى من أقوى الأمراض المنتشرة بين السيدات المصريات، وان الدولة أولت اهتمام بتوفير سبل الرعاية الطبية الكاملة للمصابات، سواء داخل المبادرة القومية للرئيس، أو من خلال العلاج داخل التأمين الصحى على نفقة الدولة، مؤكدا أن الحزب يؤمن بدوره المجتمعي والخدمي الذي ناشد فيه الرئيس السيسي كافة مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب المصرية لدعم مبادرة "حياة كريمة لشعب عظيم" وكانت الانطلاقة من علي ارض الشرقية بإقامة صرح طبي خيري يوفر سبل الراحة والامكانيات التي تجعله في مصاف المستشفيات الاستثماري بأسعار رمزية، ليقدم خدمة يستشعرها المواطن البسيط. 

ومن جانبها أكدت الدكتورة "هدير صفوت" عضو هيئة مكتب الحزب بالشرقية ومدير عام مجمع العيادات الطبي أهمية المبادرة فى الكشف المبكر عن سرطان الثدى لدى السيدات للوقاية من هذا المرض والاطمئنان على صحة السيدات بمراكز وقرى المحافظة، وسرعة اتخاذ الإجراءات العلاجية لمن تثبت إصابتها بالمرض وأن متابعة العلاج ستكون، بالمستشفيات العام والجامعية، وناشدت السيدات المشاركة الإيجابية فى الحملة للاطمئنان على الحالة الصحية.

واوضحت الدكتورة "زينب فهيم" امين التدريب والتثقيف والمدير الإداري لعيادات مستقبل وطن، أن الحزب أتاح كافة الإمكانيات بالتنسيق مع إدارة العيادات، من تحاليل واشعة مجانية وفحص طبي تحت إشراف نخبة متميزة بمجال طب الأورام، مؤكدًا بأنه تم تخصيص غدا الأحد من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساءا، ليكون بداية المبادرة على أن يتم تحديد أيام أخرى مجانية.
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