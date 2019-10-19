نجم الزمالك يساند الفريق فى ستاد السلام بعد استبعاده من مباراة المقاولون

حرص محمد عنتر لاعب الوسط المهاجم بفريق الزمالك على التواجد بملعب السلام لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراته أمام المقاولون العرب مساء اليوم في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز .



وكان الجهاز الفني للفريق الأبيض قام باستبعاد اللاعب من قائمة المباراة لأسباب فنية.



جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط متساويا مع المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثالث بنفس الرصيد.

