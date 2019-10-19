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رياضة

نجم الزمالك يساند الفريق فى ستاد السلام بعد استبعاده من مباراة المقاولون

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:22 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
حرص محمد عنتر لاعب الوسط المهاجم بفريق الزمالك على التواجد بملعب السلام لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراته أمام المقاولون العرب مساء اليوم في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز .

وكان الجهاز الفني للفريق الأبيض قام باستبعاد اللاعب من قائمة المباراة لأسباب فنية.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط متساويا مع المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثالث بنفس الرصيد.
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