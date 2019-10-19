مصرع مبيض محارة سقط من الطابق الثالث بـ الغربية

شهد مركز السنطة محافظة الغربية اليوم واقعة مصرع مبيض محارة مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء عمله بأحد العقارات وتم نقله إلى المستشفى العام .





كان اللواء محمود حمزة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من اللواء سعيد شكرى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد تلقى رئيس مباحث السنطة بلاغًا من غرفة النجدة بسقوط شاب يدعى "مصطفى عبد الرؤوف العنانى" 23 عامًا مبيض محارة مقيم بقرية سحيم من الطابق الثالث من أحد العقارات في مدينة السنطة خلف مدرسة الثانوى العام بذات الناحية.



