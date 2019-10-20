مواطنة لأهل الخير : أمنيتي في الحياة علاج زوجي ومصاريف دراسة أولادي

ناشدت المواطنة أم محمد في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، فاعلي الخير مساعدتها في توفير دخل لها، للإنفاق على علاج زوجها ومصاريف أولادها.



وتقول فى رسالتها: أصيب زوجى بالغضروف وأصبح غير قادر على الحركة وليس له دخل، حيث إنه مواطن بسيط وكان يعمل باليومية، ولأنه مرض فقد انقطع الدخل. ولدى أسرة مكونة من أربعه أطفال وفى مراحل التعليم المختلفة ويحتاجون لمصاريف، فضلا عن نفقة علاج زوجى التى تصل إلى ٥٠٠ جنيه شهريا، كما أننى مريضه بالسكر ولا أستطيع العمل، وكل أمنيتى هو أن يكون لى دخل أنفق منه على أسرتى وأسدد الإيجار المتراكم علينا .



للتواصل مع الحالة : ٠١١٢٠٤٠٢٤١٥



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