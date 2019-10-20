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بين الناس

مواطنة لأهل الخير : أمنيتي في الحياة علاج زوجي ومصاريف دراسة أولادي

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:59 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت المواطنة أم محمد في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، فاعلي الخير مساعدتها في توفير دخل لها، للإنفاق على علاج زوجها ومصاريف أولادها.

وتقول فى رسالتها: أصيب زوجى بالغضروف وأصبح غير قادر على الحركة وليس له دخل، حيث إنه مواطن بسيط وكان يعمل باليومية، ولأنه مرض فقد انقطع الدخل. ولدى أسرة مكونة من أربعه أطفال وفى مراحل التعليم المختلفة ويحتاجون لمصاريف، فضلا عن نفقة علاج زوجى التى تصل إلى ٥٠٠ جنيه شهريا، كما أننى مريضه بالسكر ولا أستطيع العمل، وكل أمنيتى هو أن يكون لى دخل أنفق منه على أسرتى وأسدد الإيجار المتراكم علينا .

للتواصل مع الحالة : ٠١١٢٠٤٠٢٤١٥

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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