إيراد النهر: الحماية من أخطار السيول توفر كميات مياه لأهالى سيناء

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل إجتماعها الدورى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة وممثلى الجهات المعنية والمركز القومى لبحوث المياة لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المطلوبة لتأهيل ورفع كفاءة وإحلال وتجديد أفمام ومصبات الترع، وتحديث خرائط تلك الزمامات بطريقة آلية وكذلك تحسين نوعية المياة وغسل مجرى النهر.



يذكر أن الفيضان هذا العام بدأ حول المتوسط حتى منتصف أغسطس ثم إزداد حتى أكتوبر حيث زادت معدلات الأمطار بدرجة كبيرة وإن كانت المياه الواردة خلال شهر اكتوبر فاقت كل المعدلات السابقة ومن المتوقع إستمرار تلك المعدلات خلال شهر نوفمبر.



واستقبلت محافظة جنوب سيناء الى عاصفة من الامطار بمعدل 15 مليمترا خلال يومى 15و16 أكتوبر الحالى و بفضل منظومه الحمايه التي نفذتها وزاره الموارد المائيه والري خلال الفترات الماضية للتعامل مع اخطار السيول وحصد كميات تم إستقبال تلك الكميات التى قُدرت بحوالى خمسة ملايين متر مكعب من المياه على الوجه الامثل وتخزينها فى البحيرات الصناعية وخلف السدود والحواجز التى تم إنشاؤها للإستفادة منها من قبل التجمعات البدوية والأهالي فى سيناء.



بلغ اجمالى الكميات التى تم حصادها فى البحيرات والسدود بوادى وتير نتيجه العاصفة امس الاول هى اكثر من ٣.٧ مليون متر مكعب.