Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعيين محام جديد للدفاع عن محمد راجح.. تفاصيل

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:59 م
محامين المنوفية:
محامين المنوفية: تعيين محام للدفاع عن محمد راجح.. تفاصيل
Advertisements
مروة فاضل
قال خالد راشد نقيب المحامين بمحافظة المنوفية، إنه في حالة عدم وجود مُحامٍ مع محمد أشرف راجح المتهم بقتل محمود البنا ابن مركز تلا ستطلب المحكمة من نقابة المحامين تعيين محامٍ وفقاً لدور المُرافعة بين المحامين.

وأضاف "راشد" في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه في حالة طلب المحكمة سيتم تعيين محامٍ مع المتهم أيًا كان جريمته حيث إن حق الدفاع عن أى متهم يكفله الدستور والقانون ولا يتم الانجراف نحو المجتمع وآرائه.

وأِشار: إلى أن رفض المحامين للدفاع تحت الضغط الإعلامي وضغط الرأي العام جريمة في حق المجتمع ولكننا نحترم رغبات الجميع ولكن حق المجتمع علينا ان يكون لكل مُتهم محام للدفاع عنه.

وحذَّر راشد من الضغط الإعلامي في القضية وضغط الرأى العام فهناك فئات تسعي لشحن النفوس وتحريك القضية في اتجاه آخر، موضحًا أن المتهمين بالقتل لا يحق لهم الاستفادة من تخفيض مدة السجن ويحصلون علي مدة العقاب كاملة ايا كانت الحكم فيها كما انهم لا يخضعون للعفو.

يذكر أن غداً الأحد هو أول أيام محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا ابن مركز تلا بمحكمة جنايات الأحداث بشبين الكوم وذلك بعد ما قررت النيابة العامة حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود البنا، ضحية الغدر، وسط الشارع وتركوه وسط دمائه وفروا هاربين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر صور المتهمين الثلاثة بقتل طالب المنوفية بعد دفاعه عن فتاة

نقيب المحامين بالمنوفية يتطوع للدفاع عن أسرة ضحية الغدر محمود البنا

والد ضحية الغدر بالمنوفية: إحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة أثلج صدورنا

20 أكتوبر.. أولى جلسات محاكمة قاتلي محمود البنا ضحية الغدر بالمنوفية

نقابة المحامين فى أسبوع.. سامح عاشور يعتمد خمس فرق لاتحاد المحامين المصريين... ونقابة المنوفية تعتزم الدفاع عن ضحية الشهامة.. ومجلسا شمال وجنوب أسيوط يطلبان الدمج

محامي ضحية الشهامة: لا يمكن التزوير في تاريخ ميلاد محمد راجح.. وأيدٍ خفية تسعى لإثارة الشارع

ترشيحاتنا

عيب المنظر ده | أحمد موسى ينفعل على الهواء.. اعرف السبب | فيديو

الله لا يسمع منك | مسؤول فى أهلي جدة يوجه رسالة قاسية لـ مرتضى منصور.. اعرف السبب | فيديو

أحمد موسى: 60 قناة وموقعاً عالمياً غطت فعاليات اكتشاف خبيئة العساسيف.. فيديو

فايلر يعنف لاعبى الأهلي خلال المران .. تفاصيل

تعيين محام جديد للدفاع عن محمد راجح.. تفاصيل

علاقات جنسية وزراعات وتوك توك.. تفاصيل مثيرة في جريمة الزوجة الخائنة بالفيوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتتاح أكبر تجمع رقمى فى العالم جوتا جوتى بالمركز الكشفي

أبرزت أنوثتها.. عبير صبري تفاجئ متابعيها بإطلالة جذابة

5 حشوات مختلفة.. طريقة عمل الجلاش بالفراخ والبسطرمة