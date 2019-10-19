تعيين محام جديد للدفاع عن محمد راجح.. تفاصيل

قال خالد راشد نقيب المحامين بمحافظة المنوفية، إنه في حالة عدم وجود مُحامٍ مع محمد أشرف راجح المتهم بقتل محمود البنا ابن مركز تلا ستطلب المحكمة من نقابة المحامين تعيين محامٍ وفقاً لدور المُرافعة بين المحامين.





وأضاف "راشد" في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه في حالة طلب المحكمة سيتم تعيين محامٍ مع المتهم أيًا كان جريمته حيث إن حق الدفاع عن أى متهم يكفله الدستور والقانون ولا يتم الانجراف نحو المجتمع وآرائه.





وأِشار: إلى أن رفض المحامين للدفاع تحت الضغط الإعلامي وضغط الرأي العام جريمة في حق المجتمع ولكننا نحترم رغبات الجميع ولكن حق المجتمع علينا ان يكون لكل مُتهم محام للدفاع عنه.





وحذَّر راشد من الضغط الإعلامي في القضية وضغط الرأى العام فهناك فئات تسعي لشحن النفوس وتحريك القضية في اتجاه آخر، موضحًا أن المتهمين بالقتل لا يحق لهم الاستفادة من تخفيض مدة السجن ويحصلون علي مدة العقاب كاملة ايا كانت الحكم فيها كما انهم لا يخضعون للعفو.



