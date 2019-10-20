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بين الناس

أهالي شارع الهواشم بقنا يطالبون بإزالة البيارات وتنفيذ مشروع الصرف الصحي

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
تضرر المواطن محمد خالد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من غلق شارع الهواشم بقرية فرشوط محافظة قنا لأعمال الصرف الصحي؛ لمدة عام كامل والتى لم تتم حتى هذه اللحظة.

ويقول فى شكواه: أن الأمر لا يقتصر على غلق الشارع فقط وإنما يمتد لوجود عدة بيارات ضخمة تعمل على نشر الرائحة الكريهة ومنها البيارة الموجودة أمام ديوان صادق ابوسحلي على الرغم من عدم وجود شبكة للصرف الصحى .

وتابع: البيارة تعمل على إعاقة حركة المرور نظرا لضخامتها مطالبا بضرورة تحرك مجلس القرية لتنفيذ مشروع الصرف الصحى والعمل على إزالة هذه البيارات حفظا على صحة الأهالى بالإضافة إلى خطورتها على حياة الأطفال.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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