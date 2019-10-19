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تعليم

جامعة حلوان تستضيف أبطال فيلم الممر.. الاثنين 21 أكتوبر

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:59 م
الممر
الممر
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كريم ناصر
تستضيف كلية الفنون التطبيقية بمقرها بالجيزة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية أبطال فيلم الممر في ندوة عن حرب اكتوبر وحرب الاستنزاف، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنظيم الندوات التثقيفية التي تساعد على تنمية روح الولاء والانتماء لدى شباب الجامعة. 

وتتضمن الندوة كلمة للفنان أحمد فلوكس والفنان أحمد رزق والفنان أحمد صلاح حسني والفنان محمود حافظ عن دور السينما في التعريف بدور القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر المجيدة. 

تقام فعاليات الندوة في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر 2019 بمدرج الدكتور حسن حسني بمقر كلية الفنون التطبيقية بالجيزة.

ويقوم على تنظيم الندوة الأستاذة الدكتورة داليا فكري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
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