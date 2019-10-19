مشكلة في الكبد.. نقل ​أميتاب باتشان​ إلى المستشفى وتدهور صحته

تم نقل النجم الهندي الكبير ​أميتاب باتشان​ البالغ من العمر 77 عامًا الى المستشفى في مومباي بسبب وعكة صحية ألمت به حيث يعاني من مشكلة في الكبد.



صحيفة "تايمز أوف إنديا" اشارت الى ان باتشان نقل إلى المستشفى عند الساعة الثانية من صباح الثلاثاء الماضي، وهو لا يزال بالمستشفى منذ ذلك الحين، وزواره الوحيدون حتى الآن هم عائلته فقط.



يذكر ان الممثل الهندي أميتاب باتشان يعمل في الوقت الحالي على تقديم برنامج المسابقات التلفزيوني الشهير Kaun Banega Crorepati (من سيربح المليون) في نسخته الهندية.