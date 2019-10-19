انطلاق منافسات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية ..غدا

تنطلق غدا منافسات أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول الذي تستضيفه جامعة أسوان في التاسعة صباحا، ويستمر 6 أيام، وذلك فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أسوان عاصمة الشباب الأفريقى لهذا العام.



وتفتتح منافسات الأسبوع بالنشاط الرياضي، باقامة مباريات الكرة الطائرة الشاطئية، حيث يلتقي فريقا جامعة أسيوط وجامعة سوهاج من المجموعة الأولى، كما تفتتح غدا ايضا منافسات باقي الأنشطة في العاشرة صباحا.



وتضم منافسات أسبوع شباب الجامعات الأفريقية 5 أنشطة هي النشاط الثقافي والفني والاجتماعي والعلمي والرياضي، بمشاركة 20 دولة أفريقية.



ويهدف أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الي تعزيز وتقوية الشراكة والتعاون بين الجامعات الأفريقية، وكذلك تشجيع الحوار الثقافي بين الطلاب الأفارقة، وانشاء شبكة معلومات متحدة وقوية للقيادات الشبابية بأفريقيا، وتبادل الثقافات بين شباب الجامعات الأفريقية.