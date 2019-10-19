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رياضة

بعد عودته | أول ظهور لـ هانى زادة لمؤازرة الزمالك أمام المقاولون العرب

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:21 م
هاني زادة
هاني زادة
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
حرص هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك على التواجد بملعب السلام لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراته أمام المقاولون العرب، مساء اليوم في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز .

وكان زادة عاد مؤخرا إلى القاهرة لمباشرة مهام عمله بمجلس إدارة القلعة البيضاء.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط متساويا مع المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثالث بنفس الرصيد.
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