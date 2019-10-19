بعد عودته | أول ظهور لـ هانى زادة لمؤازرة الزمالك أمام المقاولون العرب

حرص هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك على التواجد بملعب السلام لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراته أمام المقاولون العرب، مساء اليوم في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز .
وكان زادة عاد مؤخرا إلى القاهرة لمباشرة مهام عمله بمجلس إدارة القلعة البيضاء.
جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط متساويا مع المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثالث بنفس الرصيد.
وكان زادة عاد مؤخرا إلى القاهرة لمباشرة مهام عمله بمجلس إدارة القلعة البيضاء.
جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط متساويا مع المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثالث بنفس الرصيد.