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توك شو

محمد الباز: الاخوان حاولوا البلطجة على مؤسسات الدولة.. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:24 م
الاخوان
الاخوان
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خالد محيي الدين
قال الإعلامي "محمد الباز"، إن جماعة الاخوان الإرهابية كانت في عزلة كبيره عن مؤسسات الدولة، وقد حاولوا خلال توليهم السلطة البلطجة علي تلك المؤسسات الوطنية.

وتابع، "الباز" خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن الإخوان حاصروا المحكمة الدستورية العليا منتقمين من قضاتها، الذين تصدوا لكل محاولات الجماعة الإرهابية الفاشلة في السيطرة على الدولة.

وأشار الإعلامي "محمد الباز"، إلي أن الاخوان كانوا يحاولون بتلك التصرفات العنيفة البلطجة علي مؤسسات الدولة وترهيبهم، حيث وقفوا أمام المحكمة هاتفين ضد قضاء مصر العظيم.
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