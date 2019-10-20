ودائع البنوك بالعملة الأجنبية تسجل 717.1 مليار جنيه في يوليو الماضي

انخفضت ودائع البنوك بالعملة الأجنبية في يوليو الماضي إلي 717.1 مليار جنيه مقابل 723.33 مليار جنيه في يونيو السابق له بفرق 6.33 مليار جنيه، ومقارنة بـ 725.84 مليار جنيه في مايو السابق لهما بفارق8.74 مليار جنيه.



وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإن إجمال يو دائع القطاع العام بالعملة الأجنبية بلغ 38.2 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل37.64 مليار جنيه في يونيو 2019 ومقارنة بـ 39.82 مليار جنيه في مايو من نفس العام.



ووصل حجم ودائع القطاع الخاص لـ 185.2 مليار جنيه في يوليو السابق ومقابل 1865 مليار جنيه في يونيو الماضي ومقارنة بـ 189.84 مليار جنيه في مايو 2019.

ووصل حجم الوجدئع للقطاع العائلي لـ 485.4 مليار جنيه مقابل 490.6 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 488.12 مليار جنيه في مايو 2019.

