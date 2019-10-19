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أخبار البلد

نقابة المهن العلمية تطرح 3 مشروعات للتواجد المصري في أفريقيا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:36 م
صدى البلد
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امينة الدسوقي
قال السيد عبد الستار نقيب العلمين، إن النقابة تطرح ثلاثة مشروعات من اجل التواجد المصري فى افريقيا، حيث يتمثل المشروع الأول فى قيادة حملة فى مجال التعليم بكل مستوياته، فضلا عن تبنى تدريب الخبراء فى كافة التخصصات التى تحتاجها دول القارة.

جاء ذلك خلال احتفال مؤسسة الحلم الأفريقي 2063، بشأن إطلاق اسم الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري بوكالة ناسا، على كويكب مكتشف حديثا وذلك تقديرا لإسهاماته العلمية البارزة.

وتابع عبد الستار، ان المشروع الثانى يتمثل فى تطبيق آلاف براءات الاختراع المنتجة فى القارة الأمر الذي يساهم فى امتلاك التكنولوجيا التى تغنى القارة عن دفع تكلفة باهظة لدول من خارج القارة.

أما المشروع الثالث فأكد نقيب العلميين انه يتضمن إقامة مؤسسة استكشاف إفريقية لتقييم الموارد الطبيعية الافريقية، تقييما علميا دقيقا يحقق جذبا للممولين والمستثمرين فى كل قطاعات التنمية.
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