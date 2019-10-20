مستثمر فى أفريقيا: القارة السمراء منجم المادة الخام لكافة الصناعات

قال السيد فايد أحد المستثمرين فى إفريقيا، إن هناك توجها دوليا للاستثمار فى أفريقيا، وخاصة أن القارة منجم المادة الخام لأى صناعة، لافتا إلى أن أفريقيا أولى بثرواتها بدلا من تصديرها للخارج.



جاء ذلك خلال احتفال مؤسسة الحلم الأفريقي 2063، بشأن إطلاق اسم الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري بوكالة ناسا، على كويكب مكتشف حديثا وذلك تقديرا لإسهاماته العلمية البارزة.



وتابع فايد أن اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها ما يقرب من 52 دولة أفريقية، ستتيح حرية التجارة البينية بين هذه الدول وخاصة أن هناك مايقرب من وجود 90 فى المائة من الإعفاء الجمركي للمنتجات.