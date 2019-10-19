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محافظات

انهيار عقار فى السيدة عائشة.. تفاصيل

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:47 م
انهيار عقار فى السيدة
انهيار عقار فى السيدة عائشة
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عبد العزيز جمال
شهد حي الخليفة إنهيار جزء من العقار رقم 3 عطفة حسن أفندي على العقار رقم ٢٤ و ٢٦درب الحبالة بالسيدة عائشة.

تلقت غرفة عمليات محافظة القاهرة بلاغا بالحادث ، وعلى الفور توجهت القيادات المعنية لمكان الحادث .

وبالفحص تبين أنه خال من السكان وأنه لا توجد اي إصابات أو وفيات وحرصًا وحفاظا على سلامة الأرواح فقد تم إجلاء السكان من العقارين ٢٤ و ٢٦ درب الحبالة دون المنقولات لحين عرض العقارات على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، كما تم تحرير محضر بقسم شرطة الخليفة بالواقعة.
انهيار عقار فى السيدة عائشة.. تفاصيل
انهيار عقار فى السيدة عائشة.. تفاصيل
انهيار عقار فى السيدة عائشة.. تفاصيل
انهيار عقار فى السيدة عائشة.. تفاصيل
انهيار عقار فى السيدة عائشة.. تفاصيل
انهيار عقار فى السيدة عائشة.. تفاصيل
انهيار عقار فى السيدة عائشة.. تفاصيل
انهيار عقار فى السيدة عائشة.. تفاصيل
انهيار عقار فى السيدة عائشة.. تفاصيل
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