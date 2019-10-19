انهيار عقار فى السيدة عائشة.. تفاصيل

شهد حي الخليفة إنهيار جزء من العقار رقم 3 عطفة حسن أفندي على العقار رقم ٢٤ و ٢٦درب الحبالة بالسيدة عائشة.



تلقت غرفة عمليات محافظة القاهرة بلاغا بالحادث ، وعلى الفور توجهت القيادات المعنية لمكان الحادث .



وبالفحص تبين أنه خال من السكان وأنه لا توجد اي إصابات أو وفيات وحرصًا وحفاظا على سلامة الأرواح فقد تم إجلاء السكان من العقارين ٢٤ و ٢٦ درب الحبالة دون المنقولات لحين عرض العقارات على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، كما تم تحرير محضر بقسم شرطة الخليفة بالواقعة.