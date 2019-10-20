في اليوم العالمي لالتهاب المفاصل .. دراسات صادمة تكشف خطورة الإصابة.. وأضرار استخدام المضادات الحيوية.. والفلفل الحار يحتوي على مادة كيميائية تعالجه

فيروس مسئول عن التهاب المفاصل يختبئ في الجسم

استخدام المضادات الحيوية قد يزيد خطر الإصابة به

مادة كيميائية في الفلفل الحار لعلاج التهاب المفاصل

التهاب المفاصل تزيد خطر الوفاة بأمراض القلب





انتشار التهاب المفاصل في الـ 10 سنوات المقبلة بكثرة



فيروس مسؤول عن الإصابة بـ التهاب المفاصل



مادة كيميائية في الفلفل الحار تعالج التهاب المفاصل



المضادات الحيوية تزيد من الإصابة بـ التهاب المفاصل



التهاب المفاصل يؤدي إلى الوفاة



في اليوم العالمي لـ التهاب المفاصل يتم الاحتفال به كل عام في 19 أكتوبر، حيث يتم إقامة ندوات تعريفية بالمرض وسبل الوقاية منه في معظم دول العالم، ويعتبر التهاب المفاصل هو الشعور بتورم وألم واحد أو أكثر من المفاصل.وتتمثل الأعراض الرئيسية لالتهاب المفاصل في ألم المفاصل وتصلبها، حيث إن الألم يزداد سوءًا مع تقدم العمر، وأكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعا هي التهاب المفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدي.أظهرت دراسة علمية اجريت مؤخرا من معهد نيوكاسل، أن الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل والسرطان، يمكن أن تتفاقم، وتزيد من نسب إصابتها خلال الـ10 أعوام المقبلة.وجد الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى ان أمراض الشيخوخة، مثل: التهاب المفاصل والسرطان، والزهايمر يمكن أن يزيد على مدى السنوات الـ 10 المقبلة، حيث ستكون هناك زيادة فى التشخيص هى السرطان (بنسبة 179.4٪) والسكري (بنسبة 118.1٪) لدى السكان الأكبر سنا، في حين أن التهاب المفاصل والسرطان يشهدان أكبر ارتفاع فى معدل الانتشار.وقالت البروفيسور "كارول جاجر"، أستاذة علم الأوبئة فى معهد شيخوخة جامعة نيوكاسل: "إن الزيادة فى أربعة أمراض أو أكثر، والتى نعتبرها تعاقدات متعددة معقدة، هي نتيجة لنمو السكان ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدل انتشار السمنة والخمول البدني الذى يشكل عوامل خطر لأمراض متعددة".توصلت دراسة أجريت مؤخرا فى كلية الطب جامعة نيويورك، أن بعض الأشخاص المصابين بفيروس الشيكونجونيا يصابون بالتهاب المفاصل المزمن الذي يستمر طالما أن الفيروس أو المادة الوراثية الخاصة به لا تزال موجودة في الجسم دون أن يتم اكتشافها حتى بعد علاج العدوى.واشار الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى أن ما بين 30 إلى 60% من المصابين بفيروس" الشيكونجونيا"، يواصلون تطوير إلتهاب المفاصل المزمن، والذى يستمر لمدة تصل إلى ثلاثة أو أربع سنوات بعد الإصابة، وقد قام الباحثون بتعديل الفيروس وراثيا بحيث تم تنشيط علامة "الفلورسنت" داخل الخلايا أثناء العدوى، وبعد أشهر من الإصابة الأولية ، تمكن الباحثون من اكتشاف خلايا حمراء متوهجة لا تزال تؤوي الحمض النووى الريبى الفيروسى.وقالت الدكتورة "ماريسا لوك"، الأستاذ فى كلية الطب جامعة"نيويورك":" وجدنا الفيروس في خلايا العضلات وفي خلايا النسيج الضام في الجلد والعضلات، ومن المحتمل أن تكون هذه الخلايا قد أصيبت بالعدوى خلال الأسبوع الأول من الفيروس الذي غزا الجسم ، لكنها تمكنت من البقاء على قيد الحياة، كانت لا تزال موجودة في العضلات والمفاصل.وأضافت:" أنه بعد مرور ما يصل إلى 114 يومًا على الإصابة ، وما زال الفيروس كامنا داخل الحمض النووي الريبي الفيروسي ".. وأضافت :" إن إحدى الفرضيات هي أن الحمض النووي الريبي الفيروسي الذي يستمر في الخلايا يؤدي إلى التهاب مزمن ، وهذا ما يساهم في ظهور أعراض التهاب المفاصل .. لأسباب لا نفهمها ، فشل الالتهاب في التخلص من الحمض النووي الريبي الفيروسي ، أو على الأقل ليس بسرعة.كشف بحث أمريكي جديد اجري مؤخرا، وقد شمل 30 مريضًا أن حقن مادة كيميائية موجودة داخل الفلفل الحار؛ يمكنها أن تسهم في تخفيف الألم الناتج عن التهاب المفاصل، في غضون 24 ساعة، ويمكن أن تقضي على الألم تماما بعد 3 أشهر، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.ويحتاج مرضى التهاب المفاصل في كثير من الأحيان إلى مسكنات الألم المضادة للالتهابات، في حين أن نتائج الدراسة أكدت أن حقن المادة الكيميائية الموجودة في الفلفل الحار، يمكنه أن يكون علاجا فعالا لالتهاب المفاصل، حيث ان الفلفل الحار على يحتوي على مادة كيميائية تتواصل مع الأعصاب مباشرة.ويمكن أن تخفف المادة الكيميائية الموجودة في الفلفل الحار من الألم بسرعة، لذا قام الباحثون بحقنها مرة واحدة كل بضعة أشهر للأشخاص المشاركين في الدراسة، حيث وجدوا أنه قلل من خطر حدوث مضاعفات التهابات المفاصل على المدى الطويل.أكدت دراسة جديدة اجريت مؤخرا في جامعة "كيلي" ومعهد "كوادرام" فى بريطانيا، أن هناك أدلة على أن استخدام المضادات الحيوية يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، وذلك وفقا لما كشفته البيانات الموجودة في سجلات الرعاية الصحية الأولية.ووجد الباحثون أن احتمالات الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي كانت أعلى بنسبة 60٪ في الأشخاص المعرضين للمضادات الحيوية مقارنة بالذين لم يتعرضوا لها، فقد زادت احتمالات الإصابة بعد علاجات المضادات الحيوية.وقالت الدكتور ليندساي هول، رئيسة الفريق البحثى فى مجموعة "معهد كوادرام": "كلما تعلمنا أكثر عن كيف تؤثر العوامل ، بما في ذلك المضادات الحيوية، على هذه النظم الإيكولوجية الميكروبية المتنوعة، وكلما زادت رؤيتنا لكيفية ذلك فقد يغير النتائج الصحية الرئيسية، التحدي الآن هو إلغاء تحديد الآليات التي تربط الميكروبات بظروف مختلفة، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي، حتى نتمكن من تطوير علاجات جديدة".أظهرت دراسة سويدية حديثة أجراها باحثون في جامعة لوند السويدية، أن المصابين بهشاشة العظام أكثر عرضة لخطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، وشملت الدراسة 16 ألف مريض يعانون من التهاب مفصل الركبة، وتسعة آلاف مصاب بالتهاب مفصل الورك، وأربعة آلاف مصاب بالتهاب مفصل الرسغ، وخمسة آلاف وخمسمئة مصاب بأشكال أخرى من التهابات المفاصل.ووجد الباحثون أن من يعانون من هشاشة العظام بأشكالها التي تتمثل في التهابات المفاصل كانوا أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وقال قائد فريق البحث الدكتور مارتن إنجلوند "التهاب المفاصل العظمي يسبب الألم الذي ينتج عنه في كثير من الأحيان عدم تحمّل الأشخاص ممارسة النشاط البدني، مما يؤدي إلى إصابتهم بزيادة الوزن التي تقود إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".