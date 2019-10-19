Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البابا تواضروس يصل مدينة ليون الفرنسية ضمن جولته الرعوية لأوروبا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:48 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم إلى مدينة ليون الفرنسية، في إطار جولته الرعوية الحالية بإيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح اليوم - إن الكنائس القبطية في ليون تتبع إيبارشية جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي من سويسرا ويرعاها نيافة الأنبا لوقا.

وأضاف أن قداسة البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق زار كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيدين مارقوريوس ومارمينا والقديس الأنبا أنطونيوس، لافتا إلى أن رئيس أساقفة ليون للكنيسة الكاثوليكية الكاردينال فيليب بارباران، جاء للترحيب بقداسة البابا تواضروس.

وتابع قائلا إن قداسة البابا تواضروس الثاني قدم لرئيس أساقفة ليون للكنيسة الكاثوليكية أيقونة العائلة المقدسة هدية وتسلمها الكاردينال بفرح ورفعها بكلتا يديه إلى أعلى تعبيرًا عن اعتزازه بها.

ونوه إلى أن قداسة البابا تواضروس قدم شرحًا لمدلولات محتويات الأيقونة وهي الأربع سمكات التي تشير للبشائر الأربعة، والأهرامات التي ترمز للحضارة المصرية ونهر النيل الذي يرمز لخصوبة أرض مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

البابا تواضروس يصل الكنيسة المرقسية بالإسكندرية لإلقاء العظة الأسبوعية

البابا تواضروس الثاني يزور مدينة أورليون الفرنسية

البابا تواضروس يصل بروكسل ضمن رحلته الرعوية بأوروبا

البابا تواضروس الثاني يصل مدينة ليون الفرنسية

ترشيحاتنا

بـ فستان ذهبي قصير .. نيرمين الفقي تتألق في احدث ظهور

جمل هارب يركض في شوارع المهندسين يثير ضجة على مواقع التواصل.. شاهد ماذا حدث

نجم الزمالك يكشف عن تفاصيل إصابته فى مباراة المقاولون بالدوري

أزمة الأهلى واتحاد الكرة ومشاكل الخطيب الصحية وموعد مباراة القمة ورد محمد صلاح | فى الكورة مع ملك

رقصت بفستان أحمر على أنغام السود عيونه.. أحدث إطلالة لـ ملك قورة في حفل زفاف شقيقتها

بسبب لقاء جينيراسيون.. الزمالك ينتظر قرار اتحاد الكرة بتأجيل هذه المباراة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان ذهبي قصير .. نيرمين الفقي تتألق في احدث ظهور

صراخ وحالة عصبية بعد ممارسة الجنس | القصة الكاملة لإعدام ميكانيكى شبرا الخيمة قاتل خطيبته ..صور

خطفا الأنظار | أحدث ظهور لحفيديّ هاني شاكر من ابنته الراحلة دينا..صور