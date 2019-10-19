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أخبار البلد

نقابة المحامين تعتمد اتحاد محامي ومحاميات شمال القليوبية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:13 م
صدى البلد
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أ ش أ

اعتمد نقيب المحامين سامح عاشور اليوم اتحاد محامين ومحاميات شمال القليوبية بعدما التقى بعدد من مؤسسي الاتحاد في حضور أمين صندوق النقابة يحيى التوني، وعضو المجلس محمد كركاب.
وذكر بيان صادر عن نقابة المحامين اليوم أن الاتحاد ينبثق عن اتحاد محامين ومحاميات مصر، ويهدف إلى التعاون مع نقابة المحامين؛ ليكون جسرا بين أبناء النقابة، وخدمة محامي شمال القليوبية، وعرض ما يتم إنجازه من خدمات نقابية، مضيفا أنه يهدف أيضا لعرض النجاحات التي تحققها النقابة على المستوى المهني والخدمي، وطرحه على شباب المحامين؛ ما يؤدي لزيادة الوعي الثقافي والقانوني لديهم، ويعمق الانتماء لنقابتهم.
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