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رياضة

سحر عبدالحق: خطوات جادة لتطبيق تقنية حكم الفيديو في الدوري المصري

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:30 م
سحر عبدالحق عضو مجلس
سحر عبدالحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم
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أ ش أ
قالت سحر عبدالحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إن مجلس إدارة الاتحاد اتخذ خطوات جادة نحو تطبيق تقنية حكم الفيديو "فار" في الدور الثاني من الدوري المصري، بالإضافة إلى توفير السماعات للحكام.

جاء ذلك خلال مشاركة سحر عبدالحق في فعاليات اليوم الختامي لدورة المحاضرين التحكيميين التي أقيمت على مدار خمسة أيام بأحد فنادق القاهرة بمشاركة 22 دارسا، وبرعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم.

حاضر في اليوم الختامي للدورة كل من: عصام عبد الفتاح الحكم الدولي السابق مندوب الاتحاد الدولي، وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري، وأعضاء لجنة الحكام وجيه أحمد وسيد مراد وتامر دري وياسر عبد الرؤوف وعزب حجاج، حيث تم خلال الدورة شرح الحالات التحكيمية في محاضرات عملية في الملعب ومحاضرات نظرية بالفيديو.

وأعربت عبد الحق عن سعادتها بتواجدها في اليوم الختامي لدورة المحاضرين وسط نخبة رائعة من أسرة التحكيم المصري، مؤكدة ثقة مجلس إدارة الاتحاد في جميع الحكام وأن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في التحكيم المصري.

بدوره، قال عصام عبد الفتاح إنه تمت إقامة هذا المعسكر بناء على طلب الاتحاد المصري؛ لإعداد المحاضرين، معربا عن سعادته بوجود عناصر جديدة لإعداد كوادر مع المحاضرين السابقين.

وأشار جمال الغندور إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس إدارة اتحاد الكرة بملف التحكيم، معربا عن تهانيه لاتحاد الكرة باختيار الحكم محمود أبو الرجال للمشاركة في بطولة العالم للأندية.
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