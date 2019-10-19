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توك شو

حديثة ووجدناها فى الجبل.. وزير الآثار يرد على المشككين فى خبيئة العساسيف

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:49 م
وزير الاثار
وزير الاثار
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هاني حسين
قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن الكشف الأثري في الأقصر عبارة عن 30 تابوتا خشبيا بجودة عالية، وعمر التوابيت 3000 سنة وهى من القرن العاشر قبل الميلاد وتم العثور على 30 تابوتا مغلقا مدفونة في الجبل.

وأضاف العناني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اكتشاف 30 تابوت بهذه الجودة اكتشاف أثري مهم و بأياد مصرية والعمل مستمر".

وتابع العناني:" خبيئة العساسيف مكتشفة حاليا ولا صحة للشائعات والأكاذيب التي يتم الترويج لها في السوشيال ميديا وتم اكتشافها حديثا في الجبل".

وأكمل خالد العناني:" لا صحة للشائعات التي تروج حول ان التوابيت قديمة وتم اكتشافها قديما مشيرا إلى أن التوابيت تم اكتشافها في الجبل حديثا ولا صحة للشائعات".
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