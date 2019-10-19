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منوعات

جوجل يفاجئ مستخدمي آيفون بخاصية جديدة مذهلة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:53 م
صدى البلد
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قسم المنوعات
قدم موقع جوجل العالمي خدمة جديدة لمستخدمي أجهزة الآيفون، حيث بإمكانهم الآن التبليغ عن حوادث الطرقات والسيارات، والطرق المزدحمة عبر خرائط جوجل.

وأثبتت تلك الخدمة أنها تحظى بشعبية كبيرة بين مستخدمي أندرويد، ولهذا السبب قرر موقع جوجل بإضافة تلك الخدمة إلى مستخدمي آيفون.

وبحسب موقع " ديلي بونير" المتخصص فى أخبار التكنولوجيا، تضيف تلك الخدمة قدرة الأشخاص على الإبلاغ عن الأعطال و تباطؤ حركة المرور من خلال هواتفهم المحمولة.

وأوضحت مديرة خرائط جوجل "ساندرا تسنج" ، يوم الخميس، في بيان أن تلك الخدمة هى واحدة من أهم الخدمات التى تقدمها شركة جوجل لمستخدمي أندرويد، وهم الأن مستعدون لتوسع تلك الخدمة على أجهزة أبل أيضا.

فيما أضافت شركة خرائط جوجل أربعة أنواع جديدة وهم أغلاق الطرق ، وحوادث السيارات، وحوادث البناء، والمركبات الثقيلة المعطلة لحركة السير، و التي يمكن الإبلاغ عنها من خلال هذا التطبيق الجديد، وذلك عما صرحت عنه مديرة شركة خرائط جوجل فى بيانا لها.

وتبدأ تلك الميزة في الظهور عالميا خلال هذا الأسبوع الأسبوع.

كما أعلن جوجل عن تحسينه لخدماته فى الآونه الأخيرة، من شأنها أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر على التنقل بسهولة أكبر، كما إنه يوفر إرشادات صوتية أكثر تفصيلًا لتسهيل عملية التنقل.
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