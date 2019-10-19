بـ إطلالة مبهجة .. داليا مصطفى تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.ظهرت داليا مصطفى با اطلالة مبهجة نالت اعجاب متابعيها وعلقت قائلة "مساء الخير".وتنتظر النجمة داليا مصطفى عرض مسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزيه" والمقرّر عرضه خلال الفترة القليلة القادمة من بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وانجي المقدم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.المسلسل من إنتاج تامر ‏مرسي وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف عايدة رياض، وحمدي الوزير، وفريدة سيف النصر، وعارفة ‏عبد الرسول، وليلى عز العرب، وهو من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.