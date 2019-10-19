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فن

راندا البحيري تبدأ تصوير الأخ الكبير خلال أيام

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:50 م
راندا البحيري
راندا البحيري
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سعيد فراج
تستعد الفنانة راندا البحيري لبدء تصوير أول مشاهدها من مسلسل "الأخ الكبير" آخر الأسبوع الجاري. 

وأكدت راندا البحيري أن المسلسل اجتماعي يمس كل الاسرة المصرية والعربية ويقدم بشكل عصري من مضمون وشكل مختلف حيث أعربت عن سعادتها بالتعاون مع " سينرجي" وأبطال العمل الذين يبذلون قصاري جهدهم في إنجاح المسلسل مع الجمهور عند عرضه.

المسلسل من بطولة محمد رجب محمد رجب وراندا البحيري وهبة مجدي وعبير صبري ومحمود حجازي وهاجر أحمد ومحمد عز وإخراج: إسماعيل فاروق .وإنتاج شركة "سنيرجي". ومن تأليف " أحمد عبدالفتاح وينتمي العمل لنوعية ٤٥ حلقة. 
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