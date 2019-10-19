راندا البحيري تبدأ تصوير الأخ الكبير خلال أيام

تستعد الفنانة راندا البحيري لبدء تصوير أول مشاهدها من مسلسل "الأخ الكبير" آخر الأسبوع الجاري.





وأكدت راندا البحيري أن المسلسل اجتماعي يمس كل الاسرة المصرية والعربية ويقدم بشكل عصري من مضمون وشكل مختلف حيث أعربت عن سعادتها بالتعاون مع " سينرجي" وأبطال العمل الذين يبذلون قصاري جهدهم في إنجاح المسلسل مع الجمهور عند عرضه.



