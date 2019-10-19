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حوادث

السيطرة على حريق بمخزن أدوية بمستشفى الهلال بسوهاج

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:45 م
السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق بمخزن أدوية
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خالد رياض
تمكنت قوات الإطفاء اليوم من السيطرة علي حريق محدود داخل مخزن أدوية بمستشفي الهلال للتأمين الصحي بسوهاج، ولم ينتج عن الواقعة اية إصابات، ولم يؤثر الحريق علي سير العمل بالمستشفي.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بالواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وضباط مباحث قسم ثان سوهاج، تبين من الفحص بنشوب حريق داخل مستشفى الهلال للتأمين الصحى، وانبعاث ادخنة من البدروم، وتبين أن الحريق في مخزن الأدوية والورقيات، وتبين من المعاينة أن الحريق محدود، تمت السيطرة عليه.

لم ينتج عن الواقعة اية إصابات، ولم يؤثر الح يق علي سير العمل بالمستشفي، وتحرر المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.
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