كشف عظيم.. زاهي حواس: 30 تابوتا بخبيئة العساسيف لم تفتح مسبقا.. فيديو

قال زاهي حواس، عالم الاثار الكبير، تعليقا على اكتشاف خبيئة العساسيف، :" اكتشاف يبعث رسالة للعالم بأن مصر أمنة، وأن مصر ورئيسها مهتمين بالآثار والاكتشافات الأثرية".



وأضاف زاهي حواس في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الكشف الأثري يؤكد أن الآثار المصرية تخص العالم بأكمله.



وتابع زاهي حواس:" الكشف يفيدنا كعلماء أثار وكل تلك التوابيت تم تصميمها في ورشة، وتوفر لنا معلومات عن كتاب الموتي".



وأكمل زاهي حواس:" المومياوات في حالة كاملة فحصنا كل التوابيت ووجدنا أن المصري القديم قام بإغلاق التوابيت، والـ 30 تابوت لم يتم فتحها مسبقا، وهذا كشف مهم وعظيم وتم بأيادي مصرية".

