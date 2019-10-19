كشف عظيم.. زاهي حواس: 30 تابوتا بخبيئة العساسيف لم تفتح مسبقا.. فيديو

قال زاهي حواس، عالم الاثار الكبير، تعليقا على اكتشاف خبيئة العساسيف، :" اكتشاف يبعث رسالة للعالم بأن مصر أمنة، وأن مصر ورئيسها مهتمين بالآثار والاكتشافات الأثرية".
وأضاف زاهي حواس في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الكشف الأثري يؤكد أن الآثار المصرية تخص العالم بأكمله.
وتابع زاهي حواس:" الكشف يفيدنا كعلماء أثار وكل تلك التوابيت تم تصميمها في ورشة، وتوفر لنا معلومات عن كتاب الموتي".
وأكمل زاهي حواس:" المومياوات في حالة كاملة فحصنا كل التوابيت ووجدنا أن المصري القديم قام بإغلاق التوابيت، والـ 30 تابوت لم يتم فتحها مسبقا، وهذا كشف مهم وعظيم وتم بأيادي مصرية".
وأضاف زاهي حواس في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الكشف الأثري يؤكد أن الآثار المصرية تخص العالم بأكمله.
وتابع زاهي حواس:" الكشف يفيدنا كعلماء أثار وكل تلك التوابيت تم تصميمها في ورشة، وتوفر لنا معلومات عن كتاب الموتي".
وأكمل زاهي حواس:" المومياوات في حالة كاملة فحصنا كل التوابيت ووجدنا أن المصري القديم قام بإغلاق التوابيت، والـ 30 تابوت لم يتم فتحها مسبقا، وهذا كشف مهم وعظيم وتم بأيادي مصرية".