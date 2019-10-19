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توك شو

كشف عظيم.. زاهي حواس: 30 تابوتا بخبيئة العساسيف لم تفتح مسبقا.. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:47 م
زاهي حواس
زاهي حواس
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هاني حسين
قال زاهي حواس، عالم الاثار الكبير، تعليقا على اكتشاف خبيئة العساسيف، :" اكتشاف يبعث رسالة للعالم بأن مصر أمنة، وأن مصر ورئيسها مهتمين بالآثار والاكتشافات الأثرية".

وأضاف زاهي حواس في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الكشف الأثري يؤكد أن الآثار المصرية تخص العالم بأكمله.

وتابع زاهي حواس:" الكشف يفيدنا كعلماء أثار وكل تلك التوابيت تم تصميمها في ورشة، وتوفر لنا معلومات عن كتاب الموتي".

وأكمل زاهي حواس:" المومياوات في حالة كاملة فحصنا كل التوابيت ووجدنا أن المصري القديم قام بإغلاق التوابيت، والـ 30 تابوت لم يتم فتحها مسبقا، وهذا كشف مهم وعظيم وتم بأيادي مصرية".
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