Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كمال الزين يعلن قائمة شبان قنا لمواجهة بني سويف

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:48 م
فريق شبان قنا
فريق شبان قنا
Advertisements
رباب الهوارى
أعلن كمال الزين ،المدير الفنى لشبان قنا ،عن ضم 19 لاعبا بقائمة الفريق لمواجهة بنى سويف غدا، في اللقاء الذى سيقام علي استاد بني سويف الرياضي ،في أولي جولات الموسم الجديد بدورى القسم الثانى .

وتضم القائمة كلا من :مبارك عبيد مبارك - عماد الدين حمدى فاروق - صلاح الدين محمد - احمد ثابت طلبه - محمود جابر - فلافيو - احمد الليثى على - مصطفى الصياد - مدحت رمضان - محمد سوسته - هانى عبدالوهاب محمد - فهد محمد احمد - احمد حمودة عبدالوهاب - عمرو على - احمد محبوب - احمد جمال - خالد محمد عبدالشافى - ابراهيم حسن سيد - احمد الجبلاوى .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا .. شبان قنا يدعم صفوفه باللاعب النيجيري لمدة موسمين

شبان قنا في ضيافة الجونة وديا استعدادًا للموسم الجديد

شبان قنا يضم حارس طلائع الجيش لمدة 3 مواسم

شبان قنا ضيفاً علي أسمنت أسيوط استعدادًا للقسم الثاني

وديا .. شبان قنا يفوز على المدينة المنورة استعدادا لدوري القسم الثاني

شبان قنا يضم لاعبه السابق الجبلاوى على سبيل الإعارة

ترشيحاتنا

غريبة جدا .. إعلامي يكشف طريقة تعامل المعزول مرسي مع سد النهضة

مظاهرات لبنان.. 50 % تخفيضاً في رواتب رئيس الحكومة ورئاسة الجمهورية والوزراء والنواب.. فيديو

تجديد حبس ربة منزل وعامل 15 يوماً فى قضية مقتل سكلانة بالدقهلية

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات السبت.. ليفربول وحيدًا في الصدارة

رقصة لي لي.. مي سليم تشعل السوشيال ميديا فى عيد ميلاد ابنتها

الزمالك يتقدم 2-1 أمام المقاولون بـ قذيفة زيزو الصاروخية.. فيديو

Advertisements

الله لا يسمع منك | مسؤول فى أهلي جدة يوجه رسالة قاسية لـ مرتضى منصور.. اعرف السبب | فيديو

فايلر يطلب من الأهلي حسم هذا الأمر في أسرع وقت | تفاصيل

حقيقة رحيل إيهاب جلال عن تدريب المصري البورسعيدي

هعمل أي حاجة عشانكم .. مرشح سابق بالأهلي ينشر رسالة كهربا للجماهير|فيديو

أزمة الأهلى واتحاد الكرة ومشاكل الخطيب الصحية وموعد مباراة القمة ورد محمد صلاح | فى الكورة مع ملك

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات السبت.. ليفربول وحيدًا في الصدارة

الأهلي: لن نتراجع عن موقفنا..ونطالب باحترام ترتيب جدول مسابقة الدوري

أخبار الرياضة.. الأهلي يكشف حقيقة عرض مان يونايتد لـ الشناوي.. فايلر يحسم مصيره مع الأهلي.. بشرى سارة للزمالك

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات السبت.. فرصة ذهبية لـ محمد صلاح

فايلر يعنف لاعبى الأهلي خلال المران .. تفاصيل

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري

بسبب لقاء جينيراسيون.. الزمالك ينتظر قرار اتحاد الكرة بتأجيل هذه المباراة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطفا الأنظار | أحدث ظهور لحفيديّ هاني شاكر من ابنته الراحلة دينا..صور

قبل الولادة بأيام.. 15 إطلالة تبرز جمال مي كساب.. شاهد

رقصة لي لي.. مي سليم تشعل السوشيال ميديا فى عيد ميلاد ابنتها