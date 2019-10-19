كمال الزين يعلن قائمة شبان قنا لمواجهة بني سويف

أعلن كمال الزين ،المدير الفنى لشبان قنا ،عن ضم 19 لاعبا بقائمة الفريق لمواجهة بنى سويف غدا، في اللقاء الذى سيقام علي استاد بني سويف الرياضي ،في أولي جولات الموسم الجديد بدورى القسم الثانى .
وتضم القائمة كلا من :مبارك عبيد مبارك - عماد الدين حمدى فاروق - صلاح الدين محمد - احمد ثابت طلبه - محمود جابر - فلافيو - احمد الليثى على - مصطفى الصياد - مدحت رمضان - محمد سوسته - هانى عبدالوهاب محمد - فهد محمد احمد - احمد حمودة عبدالوهاب - عمرو على - احمد محبوب - احمد جمال - خالد محمد عبدالشافى - ابراهيم حسن سيد - احمد الجبلاوى .