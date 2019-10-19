كمال الزين يعلن قائمة شبان قنا لمواجهة بني سويف

أعلن كمال الزين ،المدير الفنى لشبان قنا ،عن ضم 19 لاعبا بقائمة الفريق لمواجهة بنى سويف غدا، في اللقاء الذى سيقام علي استاد بني سويف الرياضي ،في أولي جولات الموسم الجديد بدورى القسم الثانى .



