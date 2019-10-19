فتح فصل إضافى بمدرسة التمريض بجنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال لقائه بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عن موافقتها بفصل اضافى بمدرسة التمريض بجنوب سيناء والاعلان عن الأسماء المقبولة طبقا للضوابط .





وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عقدت لقاء مجمعا اليوم بمدينة شرم الشيخ ضم الفريق الطبي ورؤساء المدن بمحافظة جنوب سيناء ومندوب الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة وذلك للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، في إطار الاستعدادات لتطبيق المنظومة بالمحافظة.



