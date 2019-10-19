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محافظات

فتح فصل إضافى بمدرسة التمريض بجنوب سيناء

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:09 م
فتح فصل اضافى لمدرسة
فتح فصل اضافى لمدرسة التمريض بجنوب سيناء
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ايمن محمد
أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال لقائه بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عن موافقتها بفصل اضافى بمدرسة التمريض بجنوب سيناء والاعلان عن الأسماء المقبولة طبقا للضوابط .

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عقدت لقاء مجمعا اليوم بمدينة شرم الشيخ ضم الفريق الطبي ورؤساء المدن بمحافظة جنوب سيناء ومندوب الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة وذلك للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، في إطار الاستعدادات لتطبيق المنظومة بالمحافظة.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان خلال الاجتماع أن محافظة جنوب سيناء ستشهد طفرة طبية غير مسبوقة.
فتح فصل إضافى بمدرسة التمريض بجنوب سيناء
فتح فصل إضافى بمدرسة التمريض بجنوب سيناء
فتح فصل إضافى بمدرسة التمريض بجنوب سيناء
فتح فصل إضافى بمدرسة التمريض بجنوب سيناء
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