في 3 أيام فقط .. نظام رجيم سريع للتخسيس وحرق الدهون



تبحثين عن نظام رجيم سريع للتخسيس وحرق الدهون وإنقاص الوزن بسرعة غير متوقعة وإنقاص الوزن بدون حرمان إليك خطة الرجيم ل3 أيام يقدمها موقع برايت سايد لها مفعول السحر.



الإفطار



شريحة جبن قريش + توست سن أو بيضة مسلوقة + توست سن



وجبة خفيفة:



كوب من القرفة والجنزبيل



الغداء:



خضار سوتيه + 2 شريحة من صدور الدجاج المشوية

أو ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة خضراء



العشاء:



كوب من الزبادى



اليوم الثاني



الفطور:



جبن قريش +شريحة توست



وجبة خفيفة:



كوب من الجريب فروت مضاف إليه جنزبيل



الغداء:



طبق شوربة خضار + ربع فرخة مشوية



العشاء:



سمك مشوى + 3 ملاعق أرز



اليوم الثالث



الفطور:



شريحتان من نستو لايت + 1 توست سن



وجبة خفيفة:



كوب من بذور الكتان المغلية



الغداء:



طبق شوربة حارقة للدهون + شريحتان من اللحم المشوى



العشاء:



طبق أرز + طبق صغير من الخضراوات

