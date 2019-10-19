جوكر مصر يكشف لـ صدى البلد تفاصيل جلسة تصويره في شوارع المحروسة .. صور

ببذلة قرمزية اللون وقميص أخضر ووجه يزينه المكياج جسد مخرج عشريني يشتهر بـ "عمر دونجا"، شخصية الجوكر التي ذاع صيتها في الأوساط السينمائية و الفنية بالآونة الأخيرة، سائرًا بدروب المحروسة وسط ذهول المارة، وانجذابهم لتلك الشخصية السينمائية المعقدة، لعقد جلسة تصوير فريدة من نوعها أثارت ضجة وإعجاب رواد التواصل الاجتماعي فور تداولها في الأيام الماضية.





انجذاب " عمر" للشخصية وحبه للفيلم بشكل لا يصور، دفعه إلى تجسيد شخصية الجوكر بالإمكان العام لتصوير جلسة مختلفة، استقطبته بشدة بعد مشاهدته للفيلم عدة مرات، دون ملل لتأثره بمضمون تلك الشخصية الغامضة والمركبة و درساتها بهدف تجسدها في جلسة تصوير على أكمل وجه.



استشعر "دونجا" كما يطلق عليه في الوسط الفني، أن العامل النفسي لشخصية الجوكر تشبه أمور كثيرة تحدث له بالفعل داخل واقعه وبيئته المحيطة به، وهذا الامر أدخله في عزلة لعدة أيام لاندماجه مع الشخصية بكل تفاصيلها دون أن يعلم السبب وراء هذا الشعور.



وخلال رؤية " عمر" لشخصية الجوكر و انخراطه معها، تملكه إحساس بالإرهاق النفسي لم يتمكن من الخروج منه إلا بعد عدة أيام ، حيث داعب خيال المخرج الشاب تصرفات شخصية الجوكر من رقص وحركات سيره و وضحكاته الهسترية، وتفاصيل شخصيته الصعبة والفريدة، وذلك بحسب تعبيره لموقع "صدى البلد".



انطلقت فكرة تجسيد شخصية الجوكر و تصويرها، في ذهن "عمر" حين كان يشاهدالفيلم للمرة الثالثة، حيث تملكه إحساس طاغي لاتجسيد تلك الشخصية السينمائية.

وأثناء حديث "دونجا" مع صديقه "عمر سيد" عن تلك الفكرة ، اقترح عليه النزول إلى الشارع مجسدًا الجوكر في جلسة تصوير بمناطق القاهرة ، لتبزغ هذه الفكرة أكثر برأس المخرج الشاب ويبدأ للتخطيط لها.



وبعد أن رتب " عمر" الفكرة بمخيلته، اتصل بصديقه الموديل و الستايلست "عمر شريف" ، ليساعده في تصميم واختيار الملابس المناسبة لشخصية الجوكر التي تتميز بمظهر مختلف و ملفت.

وحين أنهى "دونجا" اختياره لملابس الشخصية مع صديقه الموديل، لجأ إلى شقيقته "امنية محسن" وهي تعمل كـ"ميكب ارتست" لتصميم ملامح الشخصية على وجهه، لتبذل مجهود مضني للرسم على وجه " عمر" و تصميم قصة شعر شبيه لشخصية الجوكر.



وضع " دونجا" خطة محكمة بعد أن أنهى من تصميم شخصية الجوكر، وأصبح في هيئته المشابهة تمامًا، حيث قام بتحركاته في الشارع عبر التنقل بأحد العربات، حتى يستطيع الذهاب من مكان إلى آخر، لإتمام جلسة تصويره.

استقبل " عمر" بعد ان سار على اقدامه لمدة ربع ساعة بشوارع القاهرة خلال تجسيده للجوكر، ردود أفعال لطيفة من قبل المواطنين، حيث اقدموا على التصوير معه وبادلوا الابتسامات والضحك ، لتدفعه تلك ردود الأفعال لان يكون أكثر جرأة و أن يكمل جلسة تصويره.



يصف المخرج الشاب جلسة تصويره بالتجربة اللطيفة والممتعة للغاية، التي غمرته بالسعادة الشديدة جراء تنفيذه فكرته الجريئة، التي ظل يرتب لها لمدة أسبوع، ونفذها خلال ساعة من المجهود الشاق.

يرى " عمر" عمله كمخرج ساعده أكثر على تجسيد الشخصية التي تأثر بتفصيلها، حيث حاول ان يكون قريب من النجم "آرثر فيلك" المؤدي لشخصية الجوكر الأصلي، ولكن بشكل مصري معاصر يليق بجو القاهرة اليلي.

