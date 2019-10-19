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الآثار: اكتشاف أول نوفمبر سيبهر العالم.. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:47 م
اكتشاف خبيئة العساسيف
اكتشاف خبيئة العساسيف
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هاني حسين
قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، تعليقا على اكتشاف خبيئة العساسيف بالأقصر، إن المصري القديم قام بتكوين الأولان من مواد طبيعية و أحجار مختلفة.

وأضاف مصطفى وزيري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "قام بتشكيل اللون الأبيض من الحجر الجيري، وكان يقوم بطحن الألوان ويضيف إليها زلال البيض ويبدأ بالتلوين واحتفظت الألوان بسبب استخدام المصري القديم إلى خليط صفار البيض مع الشمع مما يحافظ على الألوان حتى الآن".

وتابع مصطفى وزيري:" هنبهر العالم بـ افتتاحات واكتشافات عديدة والكشف القادم في أول نوفمبر، وهناك مفاجأة كبيرة الأسبوع القادم".
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