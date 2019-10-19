الرئاسة التركية: الجيش السوري يعلن الحرب علينا بهذا التحرك

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي قوله "إن تركيا لم تدخل شرقي الفرات بسبب وجود قوات الجيش السوري، بل بسبب وجود عناصر وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني في تلك المناطق، الأمر الذي جعلها تقدم على إقامة ممر آمن على حدودها".



وأكد أقطاي أن دخول قوات الحكومة السورية إلى المناطق التي انسحبت منها الولايات المتحدة الأمريكية، شمال سوريا، بهدف حماية وحدات حماية الشعب يعتبر إعلان حرب على تركيا.



وتابع أقطاي أن "تركيا لا يمكن أن تتسامح مع توفير الحماية للوحدات الكردية من قبل قوات الجيش السوري بعد انسحاب القوات الأمريكية، مضيفًا "تنسحب القوات الأمريكية التي تدعم وحدات حماية الشعب من المنطقة حاليًا ولكن في حال جاءت قوات النظام السوري لحماية وحدات حماية الشعب فلن يتغير موقف تركيا، لا يمكننا أن نتسامح مع ذلك".



وأضاف أقطاي "إذا كان النظام السوري يريد الدخول إلى مناطق منبج وعين العرب والقامشلي بهدف توفير الحماية لوحدات حماية الشعب فهذا يعتبر بمثابة إعلان حرب على تركيا، وبالتالي سيلقى الرد المناسب" على حد تعبيره.



واستطرد قائلًا "في حال تم إيجاد حل يُطمئن تركيا لمسألة المناطق التي دخلتها قوات الجيش السوري ويقدم ضمانات بعدم وجود هذه المنظمة الإرهابية في المنطقة بشكل يهدد أمنها، عندها قد تغير تركيا موقفها وتقيّم الحلول المطروحة بدقة".



كما أكد أقطاي، أنه في حال التوصل إلى تفاهم مع واشنطن حول المنطقة الآمنة، شمال سوريا، فإن هذه المنطقة ستشمل شرق الفرات بالكامل، بما في ذلك محافظتي الرقة ودير الزور.



واتفقت تركيا وواشنطن يوم الخميس الماضي على وقف أنقرة للهجوم لمدة 120 ساعة لحين انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية السورية من "المنطقة الآمنة" في شمال شرق سوريا. وصمدت الهدنة اليوم السبت على الحدود بين البلدين.