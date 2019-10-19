Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إعلام بنات الأزهر تحتفل بتخريج الدفعة 19

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:56 م
إعلام بنات الأزهر
إعلام بنات الأزهر تحتفل بتخريج الدفعة 19
Advertisements
يارا زكريا
نظم قسم الصحافة والنشر بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة، اليوم السبت، حفل تخرج الدفعة الـ19، وتم تكريم الطالبات ومنحهن شهادات تقدير.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وإلقاء الدكتورة هنية سلام نائب رئيس قسم العلاقات العامة كلمة الأساتذة، مهنئة الطالبات بتخرجهن، مؤكدة ضرورة التزام الطالبات بالعمل الجاد والتطوير المستمر والالتزام بمعايير وآداب المهنة.

وألقت الخريجة زينب عصام، كلمة الطالبات، نيابة عن الدفعة موجهًا الشكر للأمهات والآباء، والأساتذة الأجلاء.

وشمل الحفل تكريم الخريجات برعاية الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس الجامعة، والدكتورة شفيقة الشهاوي عميدة الكلية، وبحضور الدكتورة دعاء عبد الحكم الأستاذ المساعد بقسم الصحافة والنشر، والدكتورة مروة عيد والدكتورة مروة فرج وعدد من أساتذة الكلية والمسؤولين بالجامعة.

وميّز الحفل الفقرات الدينية والترفيهية من إلقاء للإنشاد الدينى والشعر، واختتم الحفل بأداء الخريجات لقسم المهنة، وتوجيه الشكر للآباء والأمهات والأساتذة من خلال عدد من الفقرات الفنية .

جدير بالذكر أن قسم الصحافة والنشر بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة من الأقسام المتميزة من خلال خريجات يعدوا نماذج مضيئة في شتى المحافل البحثية والمهنية.
إعلام بنات الأزهر تحتفل بتخريج الدفعة 19
إعلام بنات الأزهر تحتفل بتخريج الدفعة 19
إعلام بنات الأزهر تحتفل بتخريج الدفعة 19
إعلام بنات الأزهر تحتفل بتخريج الدفعة 19
إعلام بنات الأزهر تحتفل بتخريج الدفعة 19
إعلام بنات الأزهر تحتفل بتخريج الدفعة 19
إعلام بنات الأزهر تحتفل بتخريج الدفعة 19
إعلام بنات الأزهر تحتفل بتخريج الدفعة 19
إعلام بنات الأزهر تحتفل بتخريج الدفعة 19
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

فايلر يطلب من الأهلي حسم هذا الأمر في أسرع وقت | تفاصيل

حقيقة رحيل إيهاب جلال عن تدريب المصري البورسعيدي

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة | تعرف عليها

غريبة ومثيرة للجدل.. شاهد أبشع ملابس ليدي جاجا

فايلر يعنف لاعبى الأهلي خلال المران .. تفاصيل

ظهور نادر | حلا شيحة تبهر متابعيها بصورة ابنتها.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطفا الأنظار | أحدث ظهور لحفيديّ هاني شاكر من ابنته الراحلة دينا..صور

قبل الولادة بأيام.. 15 إطلالة تبرز جمال مي كساب.. شاهد

رقصة لي لي.. مي سليم تشعل السوشيال ميديا فى عيد ميلاد ابنتها