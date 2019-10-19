إعلام بنات الأزهر تحتفل بتخريج الدفعة 19

نظم قسم الصحافة والنشر بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة، اليوم السبت، حفل تخرج الدفعة الـ19، وتم تكريم الطالبات ومنحهن شهادات تقدير.



وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وإلقاء الدكتورة هنية سلام نائب رئيس قسم العلاقات العامة كلمة الأساتذة، مهنئة الطالبات بتخرجهن، مؤكدة ضرورة التزام الطالبات بالعمل الجاد والتطوير المستمر والالتزام بمعايير وآداب المهنة.



وألقت الخريجة زينب عصام، كلمة الطالبات، نيابة عن الدفعة موجهًا الشكر للأمهات والآباء، والأساتذة الأجلاء.



وشمل الحفل تكريم الخريجات برعاية الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس الجامعة، والدكتورة شفيقة الشهاوي عميدة الكلية، وبحضور الدكتورة دعاء عبد الحكم الأستاذ المساعد بقسم الصحافة والنشر، والدكتورة مروة عيد والدكتورة مروة فرج وعدد من أساتذة الكلية والمسؤولين بالجامعة.



وميّز الحفل الفقرات الدينية والترفيهية من إلقاء للإنشاد الدينى والشعر، واختتم الحفل بأداء الخريجات لقسم المهنة، وتوجيه الشكر للآباء والأمهات والأساتذة من خلال عدد من الفقرات الفنية .



جدير بالذكر أن قسم الصحافة والنشر بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة من الأقسام المتميزة من خلال خريجات يعدوا نماذج مضيئة في شتى المحافل البحثية والمهنية.