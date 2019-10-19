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فشل فشلا ذريعا.. أحمد موسى: ترامب مرمط أردوغان ومسح بيه الكرة الأرضية.. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:58 م
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن تركيا أعلنت أنها قد تدخل في حرب مباشرة بينها وبين سوريا، مضيفا: "أردوغان لم يسيطر على مدن كبيرة في سوريا وأردوغان فشل فشلا ذريعا في سوريا ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" أردوغان تلقى هزيمة كبيرة في سوريا ولم يحقق انتصارا كما كان يتمنى ولكنه قام بقتل الأبرياء والمدنيين واستخدم أسلحة محرمة دوليا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الرئيس الأمريكي ترامب مرمط أردوغان ومسح بيه الكرة الأرضية، في رسالة سرية لأردوغان"، مضيفا:" أردوغان رضخ لكل المطالب الأمريكية، وطالبه بوقف العملية العسكرية في سوريا، وألا يكون متصلبا أحمق".
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