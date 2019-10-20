برلمانية عن إضافة رسوم 10 جنيهات على طلاب الجامعات: لا مانع

أشادت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 الخاص بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.



وقالت "نصر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لا مانع من فرض رسم قدره عشرة جنيهات سنويا على الطلاب المقيدين بالجامعات بهدف تحقيق رعاية المبتكرين والنوابغ في الدولة والاهتمام بمجال البحث العلمي، لافتة إلى هذا الصندوق يستخدم في أمور كثيرة أبرزها هي دفع رسوم الطلاب الغير قادرين على تسديد رسوم الكليات بعد عمل البحث الاجتماعي المناسب.



وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، إلى أن هذا التوجه من الدولة يؤكد اهتمامها الكبير بمجال البحث العلمي ورعاية المبتكرين، لافتة إلى أنها ترحب بهذا القانون وننتظر قدومه إلى البرلمان لتأكيد تايدها له.



وأبدت النائبة اعتراضها على ذكر مبلغ المقدم في القانون وهو 10 جنيهات، حيث إن هذه المبالغ لا تذكر في القانون بل تذكر في اللوائح التنفيذية بعد مناقشة القانون، إضافة لا يمكن وضع ارقام في القانون قائلة:" مش كل لما نحتاج زيادة للصندوق نغير في القانون !!.



يذكر أن لجنة التعليم بمجلس النواب، تستعد خلال اجتماعها القادم لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ .



ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة تنص على اضافة فقرة ثالثة الى المادة "4" من القانون رقم 1 لسنة 2019 بانشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تنص على فرض رسم قدره عشرة جنيهات سنويا على الطلاب المقيدين بالجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشان تنظيم الجامعات اعتبارا من العام الدراسى 2019/2020 يضاف على الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل نشر ثقافة ريادة الاعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار لطلاب تلك الجامعات وتلتزم الجامعات بتحصيل هذا الرسم وتوريده للصندوق وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة ويحصل نقدا أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الدفع غير النقدى.