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نسيت كتاب الدين .. والد طالبة كفر الشيخ يكشف تفاصيل حجز ابنته داخل المدرسة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:58 م
الطالبة هيام المحبوسة
الطالبة "هيام" المحبوسة بمدرسة بكفر الشيخ
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خالد محيي الدين
قال عصام علي، والد الطالبة "هيام" التي حبست داخل المدرسة بـكفر الشيخ، أن ابنته حبست لأكثر من ساعة ونصف داخل المدرسة، حيث تذكرت أثناء خروجها من المدرسة نسيانها كتاب التربية الدينية، فعادت لأحضاره مرة أخرى، وعند خروجها من الفصل فوجئت بإغلاق باب المدرسة عليها.

وأشار "علي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "محمد الباز" في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي فضائية "المحور"، إلى أن أحد المارة سمع صراخ الابنة داخل أسوار المدرسة، ليقفز من فوق السور ليطمئن ابنته، واتجه على الفور الاتصال بالمسؤولين في المدرسة ، لافتا إلى أن ما حادث مع ابنته سببه إهمال جسيم من المدرسة بأكملها، ولا يحمل طرفا بعينه المسئولية.

في صدد ذلك نفى "عصام علي" ما تردد على مواقع السوشيال ميديا، حول حجز ابنتة خلال تنظفها أحد الفصول، مؤكدا " الكلام ده محصلش بنتي نسيت كتاب الدين، وكانت رايحة تجيبه بعد ما جرس المدرسة ضرب".
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