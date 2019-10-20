محافظ بورسعيد يزف بشرى سارة بخصوص مشاكل الصرف الصحي بالضواحي والزهور

وأعلن اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي، أن العمل جار بكثافة لسحب مياه الصرف من بعض شوارع منطقة الرحاب.



وتم التنبيه على الشركة المنفذة لمحطة الصرف الجديدة بعدم القاء نواتج الحفر بالشبكة الحالية لمنع الانسداد كما حدث في منطقة الرحاب .



وأضاف أن كل ما يجري حاليا من مواجهة لعملية الانسداد التي تظهر بين الحين والآخر في مناطق مختلفة من الحي هي حلول مؤقتة، نظرا لضيق الشبكة الحالية كما تم ذكره من قبل عن استيعاب كميات الصرف الكبيرة التي تلقي بها، وأن الحل النهائي والحاسم للمشكلة سيكون مع الانتهاء من محطة الصرف الجديدة الجاري العمل بها، وسيتم تسليمها في شهر ديسمبر القادم بطاقة ٦٠ ألف م٣ يوميا، لتنتهي تماما مشاكل الصرف الصحي بحي الضواحي والزهور.





تواصل أجهزة الطوارئ بمحافظة بورسعيد وحي الضواحي الجهود لإنهاء مشكلة مياه الصرف بمنطقة مساكن الرحاب بحي الضواحي، والتي نجمت عن ارتفاع منسوب مياه الصرف بالشبكة من نواتج حفر خطوط الشبكة الجديدة الجاري العمل بها من المياه العكرة الممزوجة بالأتربة، والتي تسببت في ارتفاع منسوب المياه بالشبكة الحالية وخروجها إلى بعض شوارع مساكن الرحاب.وأجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اتصالات عاجلة مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تم خلالها الاتفاق على البدء فورا في تنفيذ خط للوصل بين الشبكة الحالية بمنطقة الزهور ومحطة السلام لتخفيف الضغط عن الشبكة القائمة حاليا، والتي ضاقت عن استيعاب طاقة الصرف بمنطقة الضواحي والزهور بعد التوسعات العمرانية الجديدة التي أقيمت بالمنطقة.