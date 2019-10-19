جمارك السخنة تحبط تهريب أدوات تجميل بقيمة 22.5 ألف جنيه من الصين

أحبطت جمارك العين السخنة برئاسة محمود عبد النعيم، محاولة تهريب 24.81 ألف عبوة مستحضرات تجميل داخل 263 كرتونة واردة من الصين بقيمة 22.5 مليون جنيه.





قال مصدر جمركي إن الرسالة كانت من واقع مستنداتها عبارة عن 405 كرتونة فازات صيني، إلا أن المعاينة أثبتت وجود الكميات المضبوطة وكانت " أدوات تجميل ومساحيق وكريمات" مختلفة الأنواع ذات مناشئ أمريكية وفرنسية وألمانية وكورية وصينية.



