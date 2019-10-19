Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

جمارك السخنة تحبط تهريب أدوات تجميل بقيمة 22.5 ألف جنيه من الصين

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:05 م
المضبوطات
المضبوطات
Advertisements
محمد يحيى
أحبطت جمارك العين السخنة برئاسة محمود عبد النعيم، محاولة تهريب 24.81 ألف عبوة مستحضرات تجميل داخل 263 كرتونة واردة من الصين بقيمة 22.5 مليون جنيه.

قال مصدر جمركي إن الرسالة كانت من واقع مستنداتها عبارة عن 405 كرتونة فازات صيني، إلا أن المعاينة أثبتت وجود الكميات المضبوطة وكانت " أدوات تجميل ومساحيق وكريمات" مختلفة الأنواع ذات مناشئ أمريكية وفرنسية وألمانية وكورية وصينية.

تم تشكيل لجنة من" محمد السيد ابو عمرة، يونس محمد ابراهيم،جمال منصور،عادل سعيد، طارق محروس،نصر حسن الله، محمود عاشور، وائل السيد بري، محمود عبد العظيم، عاطف السيد، سيد عبدالعزيز"، وتحرير محضر بالواقعة بعد اخطار محمود عبد النعيم مدير عام جمارك السخنة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جمارك برج العرب تحبط تهريب أجهزة لاسلكي بقيمة 2.2 مليون جنيه

جمارك سفاجا تحبط تهريب مستحضرات تجميل بـ245 ألف جنيه.. صور

ترشيحاتنا

شاهد.. مايا دياب تشارك في مظاهرات لبنان

فايلر يطلب من الأهلي حسم هذا الأمر في أسرع وقت | تفاصيل

ضربة موجعة للزمالك.. نجم الفريق يغيب رسميًا عن مباراة إنبي

غريبة جدا .. إعلامي يكشف طريقة تعامل المعزول مرسي مع سد النهضة

موعد إجازة المولد النبوي

تعيين محام جديد للدفاع عن محمد راجح.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطفا الأنظار | أحدث ظهور لحفيديّ هاني شاكر من ابنته الراحلة دينا..صور

قبل الولادة بأيام.. 15 إطلالة تبرز جمال مي كساب.. شاهد

رقصة لي لي.. مي سليم تشعل السوشيال ميديا فى عيد ميلاد ابنتها