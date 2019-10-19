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فن

نجمة الصبح للمخرج جود سعيد ينافس في أيام قرطاج السينمائية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:57 م
جود سعيد
جود سعيد
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محمد نبيل
ينافس فيلم نجمة الصبح للمخرج جود سعيد في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة بـأيام قرطاج السينمائية في الفترة ما بين 26 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر.

ويدور الفيلم حول ‎خلدون وعارف أخوان فرقتهما الحرب، ومن يملك الحقيقة؟ كلاهما في قلبه رأيه ويتحاربان، وبينهما نسمة ونجمة بينهما حلم لا وصول له، ويُلقى الفيلم الضوء عن الفقد وقسوته وألم الانتظار. 

ويستعرض قصص أولئك الفقراء الذين يعبّدون بأحزانهم لمعة الأمل في شمس الغد.. ‎حبّ وموت أيهما سيغلب كي تستقيم الحياة؟!.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم محمد الأحمد، حسين عباس، لجين اسماعيل، نسرين فندي، سارة صدقي وناديا صدقي، سيناريو جود سعيد وسماح القتال، إنتاج المؤسسة العربية للسينما، ومن إخراج جود سعيد.
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