نجمة الصبح للمخرج جود سعيد ينافس في أيام قرطاج السينمائية

ينافس فيلم نجمة الصبح للمخرج جود سعيد في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة بـأيام قرطاج السينمائية في الفترة ما بين 26 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر.





ويدور الفيلم حول ‎خلدون وعارف أخوان فرقتهما الحرب، ومن يملك الحقيقة؟ كلاهما في قلبه رأيه ويتحاربان، وبينهما نسمة ونجمة بينهما حلم لا وصول له، ويُلقى الفيلم الضوء عن الفقد وقسوته وألم الانتظار.





ويستعرض قصص أولئك الفقراء الذين يعبّدون بأحزانهم لمعة الأمل في شمس الغد.. ‎حبّ وموت أيهما سيغلب كي تستقيم الحياة؟!.



