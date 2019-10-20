توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 20 /10 /2019 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

برج الحمل:





برج الثور:

مهنيًا: قد يطرح عليك زميل بعض الأفكار المميزة، لكن لا تتسرع في قراراتك قبل الاطلاع على كل التفاصيل لتحديد موقفك.

عاطفيًا: محاولات الشريك للسيطرة عليك متواصلة، لكنّك لن تكون مقتنعًا بما سيقدّمه من اقتراحات، فكن حذرًا.

صحيًا: التقلبات الصحية التي أنت عرضة لها سببها إهمالك المتواصل وإرهاق نفسك أكثر من طاقتك.



برج الجوزاء:

مهنيًا: تكون قدراتك لافتة وتثير اهتمام الباحثين والمثقفين، وتجد حلًا لمشكلة وتبحث عن حقيقة وتعيد تنظيم بعض المسارات فى مجالك المهني.

عاطفيًا: لا تنظر إلى الشريك نظرة المريب والمشكك، فهو لا يكنّ لك إلا أصدق المشاعر وكن اكيد انه لن يخونك أبدا.

صحيًا: الفرصة مناسبة لتتخلص من الضغوط، وتجد أنّ المحيطين بك يساعدونك في ذلك.



برج السرطان:

مهنيًا: يبشرك الفلك اليوم بدورة مهنية جيدة لا بل واعدة، وتكون الفرص استثنائية فى هذا اليوم على الصعيد المهنى .

عاطفيًا: لقاءات ونقاشات مثمرة، وخصوصًا لجهة تحديد مسار الأمور مستقبليًا وعلى نحو يضمن لك وللشريك حقوقكما.

صحيًا: الاضطرابات الصحية التي قد تظهر فجأة لا بد من أخذها على محمل الجد.



برج الاسد:

مهنيًا: يتسلّط الضوء على دور بعض الصداقات وتشهد الأيام المقبلة تغيرات في في مراكز يحتلها رؤساء لك ومسؤولون.

عاطفيًا: قد يصعب عليك مسايرة الأوضاع، لكن الأمر ضروري، لا تقدم على تغيرات أو مجازفات في هذا الوقت.

صحيًا: إذا أحسنت تقسيم وقتك كما يجب، فإنك ستجد أمام عدة ساعات فراغ للاهتمام بالشأن الصحي.





برج العذراء:

مهنيًا: حيوية مذهلة وقدرة استثنائية على استيعاب الأمور، وهذا ما يعزّز موقعك في العمل من أجل مستقبل أفضل .

عاطفيًا: قد تساعدك أفكار الشريك في حل بعض الأمور العالقة، لكنّ عنادك يؤدي إلى فشل كل الجهود التي بذلتها.

صحيًا: تشعر ببعض القلق والانزعاج بسبب الهواجس المهنية الضاغطة أو مسألة دَين عالقة.



برج الميزان:

مهنيًا: نجاح غير متوقع يعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل، لكن عليك أن تتخذ قرارات مصيرية حاسمة فكن مستعدا وحاسما

عاطفيًا: تلمس بعض العداء من الشريك تجاهك، فكن حذرًا وتعامل معه بهدوء وروية فعصبيته اليوم زائدة.

صحيًا: يخيل إليك أنك في وضع صحي مضطرب، فلتطمئن قم بزيارة طبيبك.



برج العقرب:

مهنيًا: يحذرك الفلك اليوم لذلك ابتعد عن المجازفات ولا تصدّق بعض المتملقين، وكن متحسبًا لبعض النيات السيئة فكن حذر يا عزيزي.

عاطفيًا: تسعد بمفاجآت وبتغيير في حياتك يطرأ، فتشعر بالراحة العاطفية وتعرف تطورًا رومنسيًا.

صحيًا: قلل من تناول الأطعمة الدسمة والغنية بالدهنيات، وابتعد عن المقالي قدر الإمكان.



برج القوس:

مهنيًا: يخف الوهج المهني قليلا فى هذا اليوم،ويحذرك الفلك من صدام مع زميل أو رب عمل فخفف من عصبيتك يا عزيزي.

عاطفيًا: لا تهمل مشاعر الحبيب وخصّص له المزيد من الوقت قبل أن يقدم على قرار مصيري.

صحيًا: تحاش مسايرة أصحاب الرأي القائل بأن الترفيه وحده قادر على إراحة أعصابك، الرياضة أيضًا تساعد على ذلك.



برج الجدي

مهنيًا: عليك أن تكون أكثر عقلانية هذا اليوم في اتخاذ القرارات الحاسمة في العمل وركز قبل اتخاذ أي قرار أو إمضاء أي أوراق.

عاطفيًا: حاول أن تكون أكثر ثقة بقدرتك على تحقيق العلاقة المثالية التي طالما حلمت بها وحاول استيعاب الشريك.

صحيًا: تكون صاحب قرار صحي مهم تقنع الكثيرين لاتخاذه لأنه يعود بالنفع عليهم.



برج الدلو:

مهنيًا: لا تستلم أمام الضغوط والمطالب الكثيرة فى مجال عملك، فأنت تمتلك القدرة على مواجهتها مهما بلغ حجمها.

عاطفيًا: حين تزيد الغيرة عن حدّها تصبح مؤذية، وتؤدي الى عواقب وخيمة وتزعزع الثقة فحاول أن تقلل منها يا عزيزي.

صحيًا: الحفاظ على رشاقتك مهم جدًا، لكن لا تحاول القيام بحمية مزاجية قاسية.



برج الحوت:

مهنيًا: عزيزى الحوت على الصعيد المهنى اليوم جيد تتواصل فيه مع محيطك لأنّ نجمك سيلمع ويسطع وتستطيع ان تثبت جدارتك اما مرؤوسيك فى العمل .

عاطفيًا: لا تجازف بما تملك، وأنصح لك إعادة النظر في بعض القرارات أو المواقف التي أثارت تحفّظ الحبيب أو استياءه.

صحيًا: الأجواء الإيجابية المحيطة بك تكون عاملًا أساسيًا في إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك.

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 20 اكتوبر 2019، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.مهنيًا: لقاء مهمّ على الصعيد العملي تحدّد على أثره مشاريعك للمرحلة المقبلة وفق ما تريده أنت وليس كما يريده بعض الاعداءعاطفيًا: بانتظارك استحقاق عاطفي مصيري لتحديد وجهتك المستقبلية، وهذا سيؤدّي إلى تغيير جذري في حياتكصحيًا: كن على تواصل دائم مع الجمعيات التي تخصّص يومًا في الأسبوع لممارسة هواية المشي