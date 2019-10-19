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توك شو

الفنان أحمد كمال: كاملة أبوذكري ست بـ 50 رجلاً لهذا السبب

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:28 م
الفنان أحمد كمال
الفنان أحمد كمال
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عبد الخالق صلاح
كشف الفنان أحمد كمال، عن علاقته بـ المخرجة كاملة أبوذكري، مؤكدًا أنها واحدة من المخرجين الذين استطاعوا أن يتركوا بصمتهم الخاصة في عالم الإخراج الفني في مصر من خلال ما قدمته من أعمال سينمائية ودرامية متميزة.

وقال كمال خلال لقائه مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع على فضائية «Ten»، إنه شارك في أكثر من عمل مع المخرجة كاملة أبو ذكري، ووجد فيها الحماس والإصرار على نجاح العمل الفني وتهيئة كافة الظروف والعوامل لإنجاح ما تقدمه من أعمال فنية راقية.

وتابع "كاملة أبو ذكري ست بـ 50 راجلاً عندها حماس واصرار مش موجود عند ناس كتير، وبتفضل واقفة أكثر من 16 ساعة في اليوم وهى بتصور عشان تتابع كل صغيرة وكبيرة في العمل اللي بتنفذه".
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