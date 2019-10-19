الفنان أحمد كمال: كاملة أبوذكري ست بـ 50 رجلاً لهذا السبب

كشف الفنان أحمد كمال، عن علاقته بـ المخرجة كاملة أبوذكري، مؤكدًا أنها واحدة من المخرجين الذين استطاعوا أن يتركوا بصمتهم الخاصة في عالم الإخراج الفني في مصر من خلال ما قدمته من أعمال سينمائية ودرامية متميزة.





وقال كمال خلال لقائه مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع على فضائية «Ten»، إنه شارك في أكثر من عمل مع المخرجة كاملة أبو ذكري، ووجد فيها الحماس والإصرار على نجاح العمل الفني وتهيئة كافة الظروف والعوامل لإنجاح ما تقدمه من أعمال فنية راقية.



