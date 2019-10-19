الدوري السعودي.. الاتحاد يواصل السقوط بخسارة جديدة أمام الوحدة.. فيديو

خسر نادي الاتحاد السعودى أمام مضيفه الوحدة بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





شهد الشوط الأول ندية كبيرة من جانب فريقي الوحدة والاتحاد، لكن دون محاولات خطيرة على المرمى.





وفي الدقيقة 33، سجل ماركوس غوليرمي هدف المباراة الوحيد لصالح الوحدة، بعد ما صوب الكرة لتصطدم بمدافع الاتحاد وتسكن على شباك يمين عساف القرني.





وفي الشوط الثاني، حاول نادي الاتحاد تسجيل هدف التعادل لكن لم تنجح محاولات العميد في العودة للقاء.



