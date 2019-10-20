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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام .. تاريخ ميلادك يقول: أنت محب للجمال والفن

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 12:03 ص
شخصية اليوم
شخصية اليوم
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، وفقا لعلم الأرقام.

فإذا كنت مولودا في يوم 19 أكتوبر فإن ذلك يعني أنك محب للجمال والفن.. أنت أيضا منظم وتميل للالتصاق بالأقارب، لكنك شديد الحساسية وقد يجعلك ذلك عدائيا أحيانا.

أكدت خبيرة الأبراج أن عام ٢٠١٩ يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر أيضا على عواطفك وانفعالات
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