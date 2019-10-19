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أخبار البلد

إيهاب الطاهر: 4 ملفات هامة على طاولة المجلس .. حماية الأطباء أولها

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:23 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن المجلس الجديد يعمل علي أربعة ملفات هامة، أولها الاعتداءات على الأطباء والمسئولية الطبية والأجور والمعاشات.

وأكد الطاهر في تصريحات لصد البلد، أن النقابة ستتوصل مع وزيرة الصحة، لتفعيل عدد من الإجراءات، لتقليل مسلسل الاعتداء علي الطاقم الطبي، منها وضع كاميرات مراقبة بالمستشفيات لتوثيق أى اعتداء مع الإعلان عن وجودها، بالاضافة الي عمل بلاغ عن أى حادث اعتداء باسم إدارة المستشفى وأن تتصدى إدارات الشئون القانونية التابعة لجهات العمل لإجراءات التحقيق والقضية.

وأضاف: أنه يجب تدعيم المنشآت الطبية بعدد من أفراد الأمن المدنى، والحرص على توفير جميع مستلزمات وأدوية الطوارئ الضرورية بصورة مستمرة.

وأشار الطاهر، الى انه يجب عمل شرطة خاصة للمنشآت الطبية، كالمسطحات المائيه، و إنشاء نقطة شرطة فى المستشفيات التى تخلو منها.

وأوضح الامين العام، ان ملف تطوير التعليم الطبي المستمر سيكون أحد الملفات الهامة التي ستعمل عليها النقابة، بالاضافة الي الضغط علي وزارة الصحة لتحمل تكاليف الدراسات العليا.
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