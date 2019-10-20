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اقتصاد

التموين: 6 فرص استثمارية بـ5 مدن الشهر المقبل

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:02 ص
الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي
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محمد صبيح
تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية الشهر المقبل طرح 6 فرص استثمارية بنشاط التجارة الداخلية بـ5 مدن مصرية " الإسماعيلية، السويس، البحر الأحمر، الفيوم، الوادي الجديد".

اعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن وجود تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير أنماط التجارة وتحويلها لمراكز للخدمات اللوجيسيتية والتجارية وأسواق الجملة بما يساهم في رفع كفاءة المنظومة بشكل متطورة لتنعكس علي الأسعار والخدمات المقدمة للمواطنين.

قال وزير التموين في تصريحات له، إن وزارته كلفت جهاز تنمية التجارة التابع لها بالعمل علي ربط المحافظات بشبكة " اللوجيستيات الحديثة وأنشطة التجارة المتنوعة" بما يساعد علي جذب الاستثمار الأجنبي في قطاع تجارة التجزئة والجملة وسلاسل القيمة علي المستويين المحلي والدولي.

أشار إلي أن تلك التوجهات تسعي لإتاحة السلع بسعر مناسب للمواطنين وإحكام الرقابة علي الأسواق وتعزيز التنافسية بالاضافة لزيادة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل ، والتيسير على المواطنين، للحصول على كافة مستلزماتهم الاستهلاكية، بسهولة وبأسعار تنافسية منضبطة.


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