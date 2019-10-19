محمد أبو العينين: كل مشكك في الاكتشافات الأثرية خائن لبلده | فيديو

قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، إن المشككين في اكتشاف خبيئة العساسيف بالأقصر يريدون هدم مصر ولا يريدون تنميتها.



وأضاف محمد أبو العينين في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن كل مشكك في الاكتشافات الأثرية خائن لبلده.



وتابع محمد أبو العينين:" الخونة والمتآمرون أعداء الدولة وأعداء النجاح، ولا يجب ان نلتفت إليهم، والقافلة تسير ومسيرة النجاح والتنمية لا تتوقف".



وأكمل محمد أبو العينين:" نحن نشهد حدثا تاريخيا يتحدث عنه العالم بأكمله، والصحافة العالمية متواجدة بأكملها في مقر الكشف عن خبيئة العساسيف".

