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اقتصاد

"التخطيط" تطلق المؤتمر الدولى لقدرات التقييم الوطنية بالغردقة.. الثلاثاء

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:12 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
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آية الجارحي
تطلق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى النسخة السادسة من المؤتمر الدولى لقدرات التقييم الوطنية 2019، فى الفترة من 22-24 أكتوبر الجارى بمدينة الغردقة تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030"، فى إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء فى مصر، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن.

ومن المقرر تخصيص يومى الأحد والاثنين 20 و21 أكتوبر لورش عمل تدريبية متخصصة فى مجال المتابعة وتقييم الأداء، كما أنه من المتوقع أن يشارك فى المؤتمر نحو 450 مشاركا من 117 دولة مختلفة من ممثلى الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمجال التقييم ومتابعة الأداء والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

ويعقد مؤتمر قدرات التقييم الوطنية الذى ينظمه مكتب التقييم المستقل؛ التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى كل عامين، ويعد بمثابة منصة لتبادل الخبرات بين مختلف الدول حول آليات وأساليب التقييم والمتابعة.
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